Geekbench, Samsung Galaxy Cihazların Skorlarını Kaldırdı

Tüm dünyadaki akıllı telefonların donanımlarına göre skorlarını objektif bir şekilde görebileceğiniz Geekbench sitesinde Samsung, Galaxy serisine ait telefonlarının skorlarını manipüle etmiş. Nasıl mı? Gelin bakalım.

Dünyanın en büyük Android telefon geliştiricilerinden biri olan Güney Kore devi Samsung, sandığımız kadar masum değilmiş. Tüm dünyadaki akıllı telefonların donanımlarına oranla sahip oldukları skorları ‘objektif’ bir şekilde görebileceğini Geekbench sitesinde Samsung, Galaxy S22 serisinin skorlarında ufak bir oynama yapmış.

Geekbench’in dediğine göre bu olay sonucunda Samsung Galaxy S22, S21, S20 ve S10 serisine ait cihazların skorları Geekbench’ten kaldırılacak. Galaxy Note ve A serisi cihazlar ise bu politikanın dışında tutulacak.

Samsung, Geekbench’i manipüle etmiş

Geekbench’in bu aksiyonu alma sebebi ise Samsung’un One UI 4'ünde bulunan Samsung Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) yazılımının performansı korumak ve pil ömrünü artırmak için binlerce uygulamanın performansını kısıtladığını bildiren geri bildirimlerin gelmesi. Bağımsız olarak yapılan testlerde, Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlarda performans düşüklüğü seziliyor.

‘Manipüle nasıl oluyor?’ derseniz, Samsung amiral gemilerinde GOS’u çalıştırmadan bu testleri yaparak Geekbench’te yüksek skor alıyor ve iş kullanıma geldiği zaman performansı kısıyor. Bu da sahtekarlığa yol açıyor.

Geekbench, konuyla alakalı olarak “Bu haftanın başlarında Samsung'un Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) ve bunun oyunların ve uygulamaların performansını nasıl azalttığından haberdar olduk. GOS, uygulama davranışını değil uygulama tanımlayıcılarını kullanarak uygulamaların performansını kısmaya karar veren bir sistem. Geekbench de dahil olmak üzere ana kıyaslama uygulamaları bu hizmet tarafından kısıtlanmadığından, bunu bir kıyaslama manipülasyonu biçimi olarak görüyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Samsung ise bu durumun bir güncellleme getirilerek çözüleceğine dair garanti verdi. Ancak yine de Geekbench'in şu anki politikası, sorunu çözen bir düzeltme ekinden sonra bile manipüle edilmiş cihazları kalıcı olarak listeden çıkarmak olacak. Bu nedenle bugün kaldırılan telefonların hiçbiri sitede yeniden listelenmeyecek. Samsung, bu güncellemenin kullanıcılara ne zaman ulaşabileceği konusunda bir zaman çerçevesi bilgisi vermedi.