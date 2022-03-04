Samsung, Performans Kısıtlaması İddialarına Cevap Verdi

Geçtiğimiz gün 10 binden fazla Android uygulamanın performansını kısıtlamakla suçlanan Samsung, bugün konu hakkında açıklama yaptı. Şirket, iddiaları yalanlamazken olayı tamamen de açıklığa kavuşturmadı.

Geçtiğimiz gün Samsung hakkında paylaşılan çarpıcı bir haber, şirketin Galaxy model telefonlarında uygulamaların performansının sınırlandırıldığı öne sürülmüştü. Üstelik performansı sınırlanan uygulamaların sayısı 10 bini aşkındı. Bunun da üzerinde sınırlar, Google ve Samsung’un kendi birincil uygulamalarında dahi uygulanıyordu.

Bu sınırlamalardan, günümüzde tüm Galaxy akıllı telefonlarla birlikte gelen Samsung’un kendi uygulaması Game Optimization Service sorumluydu. Güney Koreli topluluk tarafından ortaya çıkarılan kanıtlar, Samsung’un performans ölçüm uygulamaları Geekbench ve 3DMark’ı sınırlandırmadığını gösteriyordu. Bu da kâğıt üzerinde telefonların performansını daha yüksek gösteriyor, fakat yapay sınırlandırmayla performans düşürülüyordu. İşte bugün, Samsung’tan beklenen açıklama geldi.

Samsung, uygulamaların performansını sınırlandırdığını gizliden gizliye doğruladı:

Samsung'un uygulama performansını sınırladığı uygulamalar listesi, Kamera uygulaması bile mevcut.

Samsung, bugün fazlasıyla tartışılan Game Optimization Service uygulamasıyla ilgili merak edilen detayları paylaştı. Şirket, bu uygulamanın işlemci ve grafik biriminin performansını uzun oyun aktivitelerinde ısınma sorunlarını çözmek için optimize ettiğini ifade etti. Şirket, uygulamaların doğrudan sınırlandırıldığını açıklamazken, Game Optimization Service uygulamasına ‘performans önceliği’ seçeneğinin ekleneceğini duyurdu.

Şirketin açıklaması yalnızca bununla sınırlı olurken, Samsung hakkında bir başka iddia daha ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Samsung, uygulamaların sınırlandırıldığının farkındaydı ve bununla ilgili şirket içinde bir soruşturma başlattı. Şirketin bu özelliği pil ömrünü iyileştirmek için eklediği de diğer iddialar arasında yer alıyor.

Samsung’la benzer bir olay geçtiğimiz yıl OnePlus 9 Pro’da da kendisini göstermişti. Şirket, ‘OnePlus Performance Service’ isimli uygulamasıyla popüler Android uygulamaların performansını kısıtlamıştı. Ardından bu buygulamayı ısı yönetimi ve telefonun pil ömrünün iyileştirmesi için yaptıklarını açıklamıştı.