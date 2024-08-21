Samsung, gözlüksüz 3 boyut deneyimi yaşatan monitörü Odyssey 3D'yi tanıttı. Bu monitör iki farklı boyutla gelecek.

3 boyutlu görüş gözlükleri istenen ilgiyi yakalayamamış olsa da 3 boyutlu görüntü teknolojilerine yönelik teknolojiler geliştirilmeye devam ediliyor. Son olarak Samsung, Gamescom'da göz izleme teknolojisini kullanarak 2 boyutlu görüntüleri 3 boyutlu hâle getiren Odyssey 3D ekranlarını tanıttı.

Samsung'un 3D teknolojisi kullandığı ilk monitörü olan Odyssey 3D, daha önce CES'te gördüğümüz bir teknolojiyi kullanıyor. 27 inçlik ve 37 inçlik iki farklı alternatifle sunulacak olan cihaz, 4K QLED panellere sahip olacak. Bu ekranlar 165Hz yenilenme ve 1 milisaniye tepki süresi ile, ayrıca AMD FreeSync desteği ile gelecek.

Göz hareketlerini izleyecek

Gözlüksüz 3 boyutlu görüş özelliği, göz hareketlerini izleyebilen bir gömülü takip kamerası ve her göze ayrı bir görüntü yansıtabilen özel bir merceksi lens donanımıyla geliyor. Derinlik algılaması için de göz bebekleri sürekli olarak izleniyor. Benzer bir sistemi Acer'in monitörlerinde de gördüğümüzü hatırlatalım.

3 boyutlu görüntü şimdilik tek bir kullanıcı tarafından görülebiliyor ancak bu durum, özellikle oyuncular için pek de bir sorun teşkil etmeyecektir. Genel olarak oldukça keyifli bir deneyim sunmaya olan bu monitörlerin fiyatı da henüz belirtilmedi.

Bu tür ilginç teknolojiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir teknolojiyi deneyimlemek ister miydiniz?