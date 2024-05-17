Sorunsuz bir oyun deneyimi yaşamak için ''En iyi oyuncu monitörü hangisi?'' veya ''Hangi monitörü almalıyım?'' gibi sorulara cevap arıyorsanız ve yüzlerce ürün içerisinde karar vermekte zorlanıyorsanız bu içeriğe göz atabilirsiniz.

Oyuncular için monitörler hem performansı hem de uzun saatler baktığımız ekran olmaları sebebiyle sağlığı etkileyen kritik ürünler. Birçok farklı fiyat aralığında ve özelliklerde karşımıza çıkan bu ürünlerden birini seçmek de oldukça zor. Yenileme hızı, gecikme süreleri ve görünütü çözünürlüğü gibi pek çok kritere dikkat edilmesi gerekiyor ve bu da karar vermeyi zorlaştırıyor.

Bu içeriğimizde sizler için hem bütçenize uygun hem de sizi oyun sırasında yarı yolda bırakmayacak en iyi fiyat/performans oyuncu monitörlerini listeledik.

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Samsung Odyssey G3

Eye Save modu ile titremeleri önleyerek sorunsuz bir kullanım sağlar. 4 farklı hareket moduna sahip olan Samsung Odyssey G3 çerçevesiz ekran tasarımıyla çoklu monitör kullanımlarında mükemmel bir geçiş imkanı sunar.

27 inç VA panel

Full HD çözünürlük

Düz (Flat) ekran Panel Tipi

165 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium ile kesintisiz oyun akışı

Eye Save modu

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus TUF Gaming VG27WQ1B

Kavisli ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile hızlı bir oyun deneyimi arayan oyuncular için tasarlanan Asus TUF Gaming VG27WQ1B Adaptive-Sync özelliği sayesinde hiçbir takılma olmadan akıcı bir görüntü sunar. Asus'a özgü ELMB (Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Teknolojisi) ile bulanıklığı ortadan kaldırarak çok net görüntüler elde etmenizi sağlar. Ayrıca Shadow Boost özelliği de karanlık bölgelerde daha parlak görüntüler elde etmenizi sağlar.

27 inç VA panel

WQHD çözünürlük

Kavisli (Curved) ekran Panel Tipi

165 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

Titreşim azaltma

HDR10

''Boyut ve performans olarak monitör güzel , ölü pixel , ışık sızması vb durumlar ile karşılaşmadım , oyun ve film ve edit için harika bir ürün.''

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo G24-20

Rekabetçi oyunlar için tasarlanan Lenovo G24-20 3 kenarı NearEdgeless ekranı ile dikkatiniz dağılmadan oyun oynamanızı sağlar. %99 sRGB renk gamı ve canlı görüntüler sunan 350 nit parlaklık seviyesi ile her bir detayı yakalamanıza yardım eder. Ekran ayarlarınızı değiştirmenizi sağlayan Lenovo Artery yazılımıyla monitörünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

23.8 inç IPS panel

Full HD çözünürlük

Düz (Flat) ekran Panel Tipi

165 Hz yenileme hızı

0.5 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

Titreşim azaltma

HDR

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus TUF Gaming VG249Q

178 derecelik geniş izleme açıları ve minimum renk bozulmasıyla karşımıza çıkan Asus TUF Gaming VG249Q yüksek görüntü ayarlarında bile akıcı bir oyun performansı verir. Hareket bulanıklılığını sıfıra indiren teknolojisi, Asus'a özgü GamePlus kısayol tuşu oyun içi iyileştirmeler yaparak size gelişmiş bir oyun becerisi sunar.

23.8 inç IPS panel

Full HD çözünürlük

Düz (Flat) ekran Panel Tipi

144 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

AMD FreeSync

Titreşim azaltma

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

ViewSonic VX3218

1500R Kavisli ekranıyla oyun oynarken kendinizi oyunun atmosferine kaptıracağınız ViewSonic VX3218, akıcılığı ve mükemmel grafikleriyle bambaşka bir deneyim sunmakta. Bulanıklılığı ve gölgeleme efektlerini minimuma indiren bu monitör ekran yırtılmalarına son veriyor. Ayrıca mega dinamik kontrast oranı, en koyu ve en parlak görüntüleri en ince detayına kadar gösterir.

31.5 inç VA panel

Full HD çözünürlük

Kavisli (Curved) ekran Panel Tipi

165 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

Titreşim azaltma

Anti-glare (Yansımasız)

''Fiyatına göre gayet iyi bir performans sergilediğini söylemem lazım, açıkcası ben bu kadar verim alacağımı düşünmüyordum. DP port ile 165Hz'de akıcı olarak kullanabiliyorum. Bu monitör hakkında Hayalet Ekran(GhostScreen) problemini birkaç yerde okumuştum şuana kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadım.''

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

LG Ultragear 27GQ50F-B

Dinamik hareket senkronizasyonu ile gecikmeleri azaltıp kritik anları yakalamanıza olanak sağlayan LG Ultragear 27GQ50F-B siyah destekleyici özelliği ile karanlık bölgelere karşı yüksek bir performans sağlar. Dikey ve yatayda geniş görüntü açısına sahip olan bu monitör 3 yanını saran ince çerçece ile görüntü olarak da şık bir tasarıma sahip.

27 inç VA panel

Full HD çözünürlük

Düz (Flat) ekran Panel Tipi

165 Hz yenileme hızı

1 ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

Titreşim azaltma

''Ürün güzel, ölü piksel yok. LG kalitesi her şekilde kendini belli ediyor. Teşekkürler...''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Monster Aryond A24 V1.1

Gsync ve FreeSync desteği ile kesintisiz ve akıcı bir oyun performansı sunan Monster Aryond A24 V1.1 ince çerçeveli yapısı sayesinde beklentilerinizi karşılar. En iyi monitörler arasında yerini alan bu ürün küçük veya sıkışık bir masaya sahip olanlar için oldukça ideal.

24 inç Fast IPS panel

Full HD çözünürlük

Düz (Flat) ekran Panel Tipi

144 Hz yenileme hızı

1 Ms tepki süresi

Gsync ve FreeSync

HDR10 ve MPRT Teknolojileri

Titreşim azaltma

''Çok araştırdım biraz da tereddüt ederek aldım ama çok kaliteli ve sorunsuz çıktı. Tüm testleri yaptım yaklaşık bir aydır kullanıyorum hiçbir sorun ile karşılaşmadım. Tavsiye ederim.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsin.

Casper Excalibur M.E238FHD-G

1500R kavis değerinde olan Casper Excalibur M.E238FHD-G oldukça geniş bir görüntü sunarken, FreeSync ve Gsync teknolojilerini destekleyen yazılımı ile yüksek çözünürlükte görüntü verir. Tasarımı ile son derece iddialı oup, HDMI ve DisplayPort girişleri sayesinde çok basit bağlantı kurabilceğiniz gibi HDR desteği ile de gerçekçi görüntüler elde edebilirsiniz.

23.8 inç VA panel

Full HD çözünürlük

Kavisli (Curved) ekran panel tipi

200 Hz yenileme hızı

1 Ms tepki süresi

AMD FreeSync

Titreşim azaltma

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo LEGION R25I-30

Uzun süreler boyunca oyun oynayabilmeniz için monitörü istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz ergonomik bir yapıda tasarlanmış. %99 sRGB ve %90 DCI-P3 renk alanı oranıyla tüm renklere hakim şekilde oyununuzu oynarken gölge ve parlak alanlardaki sıkıntıyı sıfıra indirir. Düşük mavi teknolojisi sayesinde gözlerinizi yormadan kullanabileceğiniz bu ürün iki adet 3 watt'lık hoparlöre sahiptir.

24.5 inç IPS panel

Full HD çözünürlük

Düz(Flat) ekran panel tipi

180 Hz yenileme hızı

0.5 Ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

HDR

Titreşim azaltma

Anti-glare (Yansımasız)

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

AOC Oyuncu Monitörü

Dikey ve yatay kullanabileceğiniz AOC Oyuncu Monitörü AdaptiveSync desteği ile renkli ve hassas bir ekrana sahip. Çoklu monitör kullanımlarında sizi oldukça tatmin decek bu model ekran donmaları ve hareket bulanıklığını minimum seviyeye indirerek oyun ile bütünleşmenizi sağlar. 6 farklı oyun ayarı ile oynadığınız oyun türüne göre ekranınızı uygun hale getirin.

27 inç IPS panel

Full HD çözünürlük

Düz(Flat) ekran panel tipi

165 Hz yenileme hızı

1 Ms tepki süresi

AMD FreeSync Premium

Titreşim azaltma

''Monitör tek kelimeyle mükemmel ötesi. Renkler, canlılık, parlaklık ve 165 hz olması asansör tasarım vb bu fiyata harika özellikler. Çerçeveler çok ama çok ince. Kesinlikle tavsiye ederim.''

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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