Çinli firmaların Batı'da ciddi sorunlarla uğraştığını artık hepimiz biliyoruz. 5G teknolojisinde önemli yere sahip olan Huawei'nin bu sorunlarla uğraşmasını fırsat bilen Samsung, bu alana daha fazla yatırım yapmaya karar vermiş.

Huawei şu anda dünyanın en büyük network cihazı tedarikçisi konumunda. Ancak birçok ülke, şirketin banka skandalına adının karışması ve kurucusunun Çin hükümetini desteklemesi nedeniyle Huawei'nin 5G ürünlerini kullanmayı yasaklamayı düşünüyor. Bu ülkelerin en büyüğü olan ABD'de ise Huawei, milletvekili tarafından ulusal bir güvenlik tehditi olarak ilan edilmiş; Başkan Donald Trump da ABD operatörlerinin Çinli üreticilerin network cihazlarını kullanmasını yasak getirme planlarına başlamıştı.

ABD'nin özellikle Huawei olmak üzere Çinli üreticilerden "korkmasınında", bu şirketlerin tüketicileri gözetleyebilecekleri ve Çin'e bilgi aktarabileceği düşüncesinde yatıyor. Huawei ve ZTE gibi şirketlerin, istihbarat ve bilgi toplamak amacıyla komünist bir rejimde yönetilen Çin'e yardımcı olmaları gerekiyor. Huawei bu iddiaları sürekli reddediyor olsa da, geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı şirketi T-Mobile'e ait robotik bir teknolojiyi çalmaktan suçlu bulunmuştu.

Fakat serbest piyasada bir şirketin sorunları başka bir şirketin fırsatı haline gelir. Reuters'e göre Samsung, Çinli firmaların üzerindeki bu güvenlik sorunu iddialarından yararlanarak 5G teknolojisine daha fazla bütçe ayırıyor. Bu bilgilerin Samsung yetkililerinden ve sektör yöneticilerinden geldiği ise bildirilenler arasında.

Rapor, Samsung'un önümüzdeki üç yılda 5G ekipmanın yanı sıra, yapay zekaya, biyofarmasötik ve otomotiv elektroniği gibi diğer yeni teknolojilere 22 milyar dolar yatırım yapacağını söylüyor. Huawei, rekabeti memnuniyetle karşıladığını söylüyorken şirketin şu an için en büyük rakipleri sırasıyla Ericsson ve Nokia.