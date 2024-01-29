Kızaklı telefonlar, 2000'li yılların başında oldukça popülerdi. Hatta bu tarz telefonlara sahip olan kişiler, arkadaşlarına hava atarmışçasına ellerinden hiç düşürmezdi. Bu telefonlar, popüler TV dizilerinde sık sık karşımıza çıkar, pek çok insanı da özendirirdi. Bunlardan biri olan Samsung D500 modeli, kabul edelim ki kızaklı telefon akımının en efsane modellerinden biriydi. Sahi, Samsung D500 modelinin özellikleri neydi?

Eskiden akıllı telefonlar yoktu desek çok mu yaşlı kaçarız? Babaanneler gibi konuşmaya başladığımızın farkındayız. Ancak kabul edelim ki eskiden kızaklı telefonlar pek çok insan için hava atma aracıydı. Yukarı kaydırma hissi, kızağın altında gizlenmiş klavyesi, portatif ve hafif oluşu... Say say bitiremedik farkındayız ancak Samsung D500 özellikleri ile öne çıkıyordu.

Özellikleri ve kullanışı günümüzde pek çok kişiye şaka gibi gelse de zamanında devrim niteliğindeydi. Özellikle Samsung D500'ün kamerası, o dönemdeki cep telefonları için oldukça gelişmiş bir özellikti. 2004 yılında 1.3 megapiksel kamerayla çekim yapıyorsunuz, vay be! Daha ne isterdik değil mi? Peki Samsung D500 modelinin başka hangi özellikleri vardı? Gelin biraz nostalji yapalım.

Samsung D500 özellikleri:

1.9 inç ekran

176 x 220 piksel çözünürlük

1.3 MP kamera

800 mAh batarya

96 MB paylaşımlı hafıza

MP3/MP4/AAC oynatıcı

2G desteği

Bluetooth v1.1

1.9 inç ekran

Şimdilerde bu inçte bir ekran size küçük gelebilir ancak 2004 yılında çıkan bir telefon modelinden bahsettiğimizi unutmamak lazım. Samsung D500 modelinin 11,4 santimetrekare olduğunu da hesaba katarsak hemen hemen %26,6 ekran-gövde oranına sahipti. Zaten 2004 yılında çok da büyük bir telefona sahip olmanız size herhangi bir artı sağlamıyordu, en büyük model en az Samsung D500 modeli kadardı.

1.9 inç ekranda kaydettiğimiz videoları izlemek, bambaşka bir zevke sahipti. Günümüze göre küçük eskiye göre büyük olan bu ekran, nedense gözümüze epey kaliteli gözükürdü. Şimdilerde son model Samsung S24 Ultra modeli, 6.8 inç ekrana sahip.

176 x 220 piksel çözünürlük

Yukarıda da bahsetmiştik, 1.9 inç ekrana göre 176 x 220 piksel çözünürlük günümüzde 4K video izlemek gibi bir etki sağlıyordu. Samsung serisinin en yeni model telefonu ise 3120 x 1440 çözünürlüğe sahip.

1.3 MP kamera

Kızağı kaydırdınız, kameraya tıkladınız, flaş açık, "çıkıırtttt" diye bir ses geldi ve arkadaşlarınızın yüzüne bir flaş patladı. Fotoğrafta gözler kıpkırmızı, renk hafif soluk ama kaliteli. İşte Samsung D500 modelinde fotoğraf çekmek böyle bir şeydi. Şimdilerde kamerası çok eski kalıyor ancak toplu fotoğraf çektirdim mi "Benim 1.3 MP kameram var, ben çekerim." demek ayrı bir hava katıyordu.

Sadece fotoğraf çekme kalitesiyle öne çıkmıyordu, aynı zamanda kaliteli video kaydı ve yüksek kalitede ses özelliğiyle de havanıza hava katıyordunuz. LimeWire'dan indirdiğimiz müzikleri Samsung D500'e atar, mahallede son ses müzik dinlerdik. Bu modelin, 2005 Cannes'daki 3GSM Dünya Kongresi'nde "dünyanın en iyi cep telefonu" ödülünü almasına şaşırmamak gerek.

Samsung'un en yeni modeli günümüzde; 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP arka kameraya, 12 MP ön kameraya sahip. Dahası, yeni ProVisual motoru nesneleri tanıyarak renk tonunu iyileştiriyor ve ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Yani anlayacağınız, kırmızı gözler geçmişte kaldı.

800 mAh batarya

Günümüzde 5100 - 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonların bu model önünde diz çökmesi lazımdı çünkü bir şarj ettim mi sizi 2 gün götürürdü. Evet, tabii şartlara göre bu çok normal çünkü geçmişte şimdiki gibi telefonlar uygulamalarla dolu değildi. Ancak Samsung D500 için gayet yeterli bataryaydı.

6 saat 30 dakika konuşma süresine sahip olması da ayrı bir güzeldi. İnsanlar flörtleriyle dakikalarca telefonda konuşuyor, sabaha kadar SMS atıyordu. Konuşma süresi, Samsung D500 özellikleri arasında en iyisiydi diyebiliriz.

96 MB paylaşımlı hafıza

Günümüzde bırakın 1 TB'ı artık 2-3 TB telefonları konuşmaya başladık ancak Samsung D500 modeli geçmiş şartlarına göre epey yüksek hafızaya sahipti. Zaten çektiğimiz fotoğraf veya videoların boyutu o kadar da büyük değildi. Yani bize hâyli hâyli yetiyordu.

Şimdilerde düşününce her ne kadar gözümüze az gözükse de eskiden çok fazla fotoğraf veya video çekip stoklamazdık. Yani 96 MB paylaşımlı hafıza, bizim için büyük bir olaydı.

MP3/MP4/AAC oynatıcı

AAC (Advanced Audio Coding), MP3'den daha iyi ses kalitesi vermesiyle bilinir. Günümüzde hâlâ gelişmiş telefon markalarının bu özelliği kullanmasını hatırlatmak isteriz. Yani aslında burada büyük bir olaydan bahsediyoruz, zaten ses kalitesinin diğer telefon modellerine kıyasla çok iyi çıkmasının sebebi buydu.

Bu özelliğini abartmamızın sebebi hatırlarsanız eskiden telefonlar müzik çalarken "cızır cızır" ederdi. Samsung D500, AAC sayesinde bu sorun ortadan kaldırıyordu. Müzik dakikası başına 1 MB'den az veri gerektiren ve aynı bit hızında MP3'ten daha iyi ses veren AAC formatı; iTunes/Apple Music, YouTube ve Android tarafından kullanılıyor.

2G desteği

2G, mobil iletişimi dijitalleştiren ve hızlandıran 2. Nesil kablosuz teknolojidir. 2G sayesinde, analog telefonlar yerini daha yaygın ve pratik olan dijital telefonlara bırakmıştı. 2G teknolojisinin data hızı 64 Kbps olduğunu göz önüne alırsak 2004 yılına göre iyi özellik değil mi?

Zaten Samsung D500 modelinde SMS'lerin çalışmasını da 2G sağlıyordu. O dönemlerde bu desteğe sahip bir telefon bulmak epey zordu çünkü günümüzün önde gelen markaları bile henüz bu desteğe yeni yeni sahip oluyordu.

Bluetooth v1.1

1994 yılında Ericsson firması tarafından geliştirilen Bluetooth, öyle her telefonda bulunmazdı. Hatta belki hatırlarsınız, önceden büyük teknoloji marketlerinin dergileri olurdu ve telefonlarda en gözde özellik olarak Bluetooth gösterilirdi. Fotoğraf, video ve müzik paylaşmamıza olanak sağlayan bu özellik, dönemine göre inanılmaz kullanışlıydı.

Özetle; Samsung, sadece günümüzde değil geçmişte de ses getiren telefonlara imza atmıştı. Dönemin damga vuran özelliklerine sahip Samsung D500, neredeyse hepimizin imrendiği bir telefondu. Zamanla kendini geliştiren marka, daha sonra dokunmatik ekran özelliğine sahip telefonları piyasaya sunmasıyla da epey gündem olmuştu.

En büyük o mu bilinmez ama çok büyük olduğu kesin. Şimdi böyle öve öve anlattığımızda geçmişe dönmek istiyoruz gibi oldu ancak dönemin ses getiren telefon içeriklerini yaparken biz de duygulanmıyoruz değil. Samsung'un her dönemde tutunmayı başarabilmesi de ayrı bir başarı, sonuçta geriye dönüp baktığımızda sönüp giden pek çok telefon markası olduğunu hatırlatalım.

Serimizin devamını okumak isterseniz sizi şöyle aşağıya alabiliriz: