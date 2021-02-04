Samsung, Level U2 olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Boyna asılabilen tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık, sahip olduğu özel kodek ve 18 saate kadar kullanım imkanıyla ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlı kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte "Level U2" olarak isimlendirdiği bir kulaklık duyurdu. Kablosuz yapıda olsa da bant tasarımına sahip olan kulaklık, uzun süreli kullanım imkanıyla da pek çok kullanıcı için tercih nedeni olacak gibi görünüyor. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Level U2, 18 saate kadar kesintisiz olarak kullanılabiliyor.

Samsung Level U2, sadece 41,5 gram ağırlığa sahip. Bant şeklindeki kısmın üzerinde bulunan 4 buton, ses kontrolünün ve şarkılar arasında geçiş yapılabilmesini sağlıyor. 12 mm'lik dinamik sürücilere sahip olan kablosuz kulaklık, ses kalitesi açısından beklentileri karşılarken sahip olduğu çift mikrofon sistemi ile de görüşmeler sırasında mümkün olan en net deneyimi vadediyor.

Karşınızda, Samsung Level U2

Samsung, Level U2'de özel bir kodek kullanıyor. Sesi iletirken analiz yapıp paraziti ölçebilen kulaklık, sesi otomatik olarak ayarlıyor ve kullanıcıların hem kesintisiz hem de kaliteli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Samsung, yeni kablosuz kulaklığını Bluetooth 5.0 ile desteklediğini, böylelikle de piyasayadaki pek çok akıllı telefon ile kullanılabileceğini ifade ediyor.

Samsung'un açıklamalarına göre Level U2, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabilecek. An itibarıyla Hindistan genelindeki e-ticaret platformları üzerinden satışa sunulan ürünün fiyatı ise sadece 27 dolar açıklandı. Samsung Level U2'nin Türkiye ve diğer ülke pazarlarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.