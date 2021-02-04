Oyuncular için ürettiği donanım ürünleriyle milyonlarca kişinin gözdesi haline gelen SteelSeries, "Tusq" olarak isimlendirdiği yeni kulaklığını duyurdu. Mobil oyun tutkunları için tasarlanan ve kulakiçi kablolu kulaklık, oyunculara etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
SteelSeries'in yeni kulaklığı, 3,5 mm'lik jack girişine sahip. Bu da bu kulaklıkların, uygun aparatlar yardımıyla tüm akıllı telefonlarda kullanılabilmesini sağlıyor. Elbette dileyen oyuncular, bu kulaklığı bilgisayarlarında da kullanabiliyorlar. Ayrıca alıştığımız kablolu kulaklıklardan ayrılan bir mikrofon aparatına sahip olan Tusq, tıpkı kulaküstü kulaklıklardaki gibi ağza kadar gelebilen harici bir mikrofonla da kullanılabiliyor.
Karşınızda, SteelSeries Tusq
Mobil oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunmak için tasarlanan Tusq, sahip olduğu dinamik sürücüleriyle yeterli seviyede kalite sunabiliyor. Öte yandan oldukça hafif bir tasarıma sahip olan kulaklık, sahip olduğu askılar ile de kulak yorgunluğunun önüne geçmiş oluyor.
Tüm bu özelliklere sahip olarak duyurulan SteelSeries Tusq'un Türkiye fiyatı, 549 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünü satın almak isteyen okurlarımız, SteelSeries'in internet sitesine erişebilirler.