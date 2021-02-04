SteelSeries, mobil oyuncular için ürettiği Tusq isimli kulakiçi kablolu kulaklıklarını duyurdu. Bir adet dahili bir adet de isteğe bağlı kullanılabilen iki mikrofona sahip kulaklık, 3,5 mm'lik jack desteği ile de tüm akıllı telefonlarda kullanım imkanı vadediyor.

Oyuncular için ürettiği donanım ürünleriyle milyonlarca kişinin gözdesi haline gelen SteelSeries, "Tusq" olarak isimlendirdiği yeni kulaklığını duyurdu. Mobil oyun tutkunları için tasarlanan ve kulakiçi kablolu kulaklık, oyunculara etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

SteelSeries'in yeni kulaklığı, 3,5 mm'lik jack girişine sahip. Bu da bu kulaklıkların, uygun aparatlar yardımıyla tüm akıllı telefonlarda kullanılabilmesini sağlıyor. Elbette dileyen oyuncular, bu kulaklığı bilgisayarlarında da kullanabiliyorlar. Ayrıca alıştığımız kablolu kulaklıklardan ayrılan bir mikrofon aparatına sahip olan Tusq, tıpkı kulaküstü kulaklıklardaki gibi ağza kadar gelebilen harici bir mikrofonla da kullanılabiliyor.

Karşınızda, SteelSeries Tusq

Mobil oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunmak için tasarlanan Tusq, sahip olduğu dinamik sürücüleriyle yeterli seviyede kalite sunabiliyor. Öte yandan oldukça hafif bir tasarıma sahip olan kulaklık, sahip olduğu askılar ile de kulak yorgunluğunun önüne geçmiş oluyor.

Tüm bu özelliklere sahip olarak duyurulan SteelSeries Tusq'un Türkiye fiyatı, 549 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünü satın almak isteyen okurlarımız, SteelSeries'in internet sitesine erişebilirler.