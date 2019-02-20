Samsung Galaxy S10’un yeni aksesuarlarından ikisi ortaya çıktı. Bunlardan birisi 10.000 mAh’lik kablosuz powerbank, diğeri ise hızlı kablosuz şarj sağlayan Duo Pad.

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Fold ve Sony’nin yeni ekipmanları Galaxy Unpacked etkinliğinde ortaya çıkacak. Bu ürünlerden bazıları geceyi beklemeden ortaya çıktı.

Tanıtım öncesi sızdırılan görsellerde yeni nesil Wireless Charger Duo Pad kablosuz şarj pedi ve Samsung Wireless Powerbank görünüyor.

Kablosuz şarj pedi Duo Pad, geçen yıl çıkan ürüne oldukça benziyor. Aradaki tek fark ise soldaki pedin destek ayağı olarak kullanılamıyor olması.

Öte yandan, telefonların daha hızlı şarj olmasını sağlayan Fast Charge 2.0 özelliği de bu yıl pede eklenmiş gibi görünüyor. USB-C bağlantısına sahip olacak olan pedin 10W şarj kapasitesi olması bekleniyor. Bu kapasite de yeni gelen Galaxy S10 ailesinin hızlı şarj olması için yeterli olacaktır.

Daha küçük olan ped ise Samsung Galaxy Active gibi akıllı saatlerin şarj olması için tasarlandı. Bu ped de 5W güç aktarma kapasitesine sahip.

Samsung kendi 10.000 mAh kablosuz powerbanki de tanıtacak. Bu kapasite de telefonların iki defadan fazla şarj edilebilmeleri için yeterli. Powerbank'in USB-C kablosu ile şarj kapasitesi 15W. Cihazın üstündeki Qi şarj pedi ise kablosuz olarak 5W şarj sağlayabiliyor.

Her iki ürünün de Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinlik TSİ 22:00’da başlayacak.