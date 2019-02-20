Samsung’un katlanabilir telefonu şu ana kadar büyük bir gizlilik içinde geliştirilmiş olsa da sonunda telefonun nasıl göründüğüne dair bir fikir edinebileceğiz.

Samsung’un bu yıl amiral gemisi telefonu Galaxy S10 ailesi olacak. Yılın en çok merak edilen Samsung telefonu ise uzun zamandır beklenen katlanabilir telefon oldu.

Samsung Galaxy S10 hakkında çok şey bilmemize rağmen iş katlanabilir telefona geldiğinde ortada çok az bilgi var. Bu durum yakın zamanda değişecek gibi duruyor.

Telefonun nasıl katlanacağı, teknik özellikleri, kaç kamerası gibi olacağı konular uzun süredir tartışılıyor. İnternette yeni ortaya çıkan bir görselin ise Samsung katlanabilir telefona ait olduğu söyleniyor. Görselin resmi bir görsel mi yoksa hayran yapımı mı olduğu bilinmiyor.

Görseldeki tasarım, insanların beklentilerine uygun olarak kitap gibi katlanan bir ekranı gösteriyor. Telefonun iç ekranı daha geniş olarak göze çarpıyor. Samsung, SDC 2018’de iç ekran boyutunu 7.3 inç olarak açıklamıştı. Telefonun katlı olmadığı zamanlarda ise 4.6 inçlik dış ekran kullanılabilecek. İç ekran 1526x2152 piksel çözünürlüğe sahip olacak.

Telefonun üstünde bir çift kamera göze çarpıyor. Samsung bu kameralar ve kameraların yerleri konusunda bir açıklama yapmadığı için son tasarımın bu olup olmadığı kesin değil.

Resmi bilgiler muhtemelen yakın zamanda açıklanacaktır. Samsung’un ilk tanıtım etkinliği bugün San Francisco’da gerçekleştirilecek. Galaxy Fold’un da bu etkinlikte ortaya çıkması bekleniyor.