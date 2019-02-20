Samsung Galaxy Apps'ın İsmi Değişiyor Yeni İsim Galaxy Store

Samsung, Galaxy S10 serisi telefonları duyurmaya hazırlanırken, Galaxy Apps'ın adı da resmen Galaxy Store oluyor.

Samsung cephesinde Galaxy S10 serisinin ve Fold'un heyecanı yaşanırken, kullanıcıların farkında olmayacağı küçük değişiklikler de yapılıyor. Galaxy Apps'ın yeni ismi bundan sonra Galaxy Store olacak. Gelecek olan isim değişikliği ile birlikte uygulamanın teması da One UI karakteristiğine uygun olacak.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere uygulamanın üst sekmesinde büyük bir boşluk var. Bu size estetik gelmeyebilir ama amaçlanan şey telefonu tek elinizle dahi kullanırken sorun yaşamamanız. Bu yüzden ikonlar ve uygulamalar alt sekmelere yerleştirilmiş durumda.

Son olarak uygulamanın ikonu da çok küçük bir değişikliğe uğradı ve daha minimalist bir tasarıma sahip oldu. Galaxy Store'un yeni görünüşü Reddit kullanıcıları tarafından fazlasıyla beğenildi. 20 MB boyutundaki uygulamanın 4.5.017 versiyonu ile yeni özellikleri deneyebilirsiniz.