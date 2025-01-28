Dünyanın en popüler teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee (MKBHD), Samsung'un karma gerçeklik başlığını denedi. Peki bu başlık, tüketicilere neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir gündemde olan yeni ürünü karma gerçeklik başlığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee (MKBHD), Samsung'un karma gerçeklik başlığını denediği bir video paylaştı. Böylelikle karma gerçeklik başlığı, ilk kez gün yüzüne çıkmış oldu.

Henüz prototip aşamada olan karma gerçeklik başlığı, aslında bu alanda alıştığımız bir tasarıma sahip. Dışarıya doğru bakan 8, gözlere doğru bakan 2 kameraya ev sahipliği yapan cihaz, üst kısımda ses ile güç kontrolü yapılmasını sağlayan tuşlar içeriyor. Android XR ile çalışan karma gerçeklik başlığı, Gemini AI ve Circle to Search gibi özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Samsung'un karma gerçeklik başlığı işte böyle görünüyor

Samsung'un karma gerçeklik başlığı, sunduğu deneyim açısından da Apple Vision Pro ile oldukça benzer. Kullanıcılar, el hareketleriyle bu cihazı kullanabilecekler. Ayrıca Google Play Store'daki pek çok uygulama, bu başlıkta da çalıştırılabilecek. MKBHD, başlığın sunduğu deneyimin Apple Vision Pro kadar iyi olduğunu ifade ediyor.

Apple Vision Pro neler sunuyordu?

Samsung, karma gerçeklik başlığı geliştirdiğini inkâr etmedi ancak bu cihazın fiyatının ne olacağı gibi hususlar şimdilik belirsiz. Yine de bu noktada bazı tahminler var. Sektör kaynaklarının iddialarına göre Samsung'un karma gerçeklik başlığı, 2.000 dolar karşılığında satın alınabilecek ve bu da onu, 3.499 dolar karşılığında satılan Vision Pro için önemli bir alternatif hâline getirecek.

MKBHD'nin Samsung'un karma gerçeklik başlığını denediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz