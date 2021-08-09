Samsung'un Müstakbel Patronu İçin 'Şartlı Tahliye' Kararı

Samsung'un gelecekteki lideri olarak görülen Lee Jae-young, bir süredir cezaevindeydi. Güney Kore'den gelen yeni bilgiler, Lee Jae-young için şartlı tahliye kararı verildiğini ortaya koyuyor. Ancak Samsung'un Müstakbel Başkanının tamamen serbest kalabilmesi için, devam eden iki davadan daha aklanması gerekiyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Samsung'un Müstakbel Başkanı Lee Jae-young'un 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığından bahsetmiştik. Bu hapis cezasının nedeni, Güney Kore Başkanı Park Geun-hye'nin ortağına verilen rüşvetti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore'den gelen haberlere göre Jae-young, cuma günü şartlı tahliye edilecek. Yani Samsung'un gelecekteki başkanı, önümüzdeki günlerde yeniden özgürlüğüne kavuşacak.

Lee Jae-young, önümüzdeki günlerde özgürlüğüne kavuşacak olsa da bu durum kalıcı olmayabilir. Zira Jae-young'un sanık olduğu iki dava daha var. Eğer bu davalardan bir tanesinden bile hapis cezası çıkarsa, Samsung'un gelecekteki başkanı bir kez daha cezaevine gönderilecek.

Davalardan bir tanesi doğrudan Samsung ile ilgili

Samsung'un Müstakbel Başkanı Lee Jae-young'un devam etmekte olan davalarından bir tanesi, doğrudan Samsung'la ilgili. Hazırlanan iddianameye göre Jae-young, Samsung C&T ve Cheil Industries isimli şirketleri birleştirirken bazı yolsuzluklar yaptı. İkinci dava ise Jae-young'un kendisiyle ilgili. Bu iddianameye göre ise Samsung'un gelecekteki başkanı, herhangi bir reçetesi olmamasına rağmen bir çeşit uyuşturucu madde kullanıyor.

Lee Jae-young'un cezaevi süreci, Güney Kore'nin genelinde çok konuşulan meselelerden bir tanesi olmuştu. Halkın büyük bir kesimi ile Güney Kore'deki üst düzey din adamları, Samsung yöneticisinin serbest bırakılması gerektiğini savundu. Ancak bu görüşe şiddetle karşı çıkan kesimler de yok değildi. Güney Kore, önümüzdeki günlerde bu meseleyi yeniden konuşmaya başlayacak gibi görünüyor...