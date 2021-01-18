Lee-Jae Yong, 2,5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

2017 yılında Güney Kore Başkanı Park Geun-hye'nin bir ortağına rüşvet vermekten yolsuzlukla suçlanan Lee-Jae Yong, mahkemenin davayı temyize taşıması sonucunda tekrar 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsung’un varisi Lee-Jae Yong, yolsuzluk iddiasıyla 2017 yılında hapse girmiş, hapiste geçirdiği 1 yılın ardından 2018’de Samsung’daki görevine geri dönmüştü. 2,5 yıl aradan sonra temyize gidilen mahkemede, karar tekrar gözden geçirildi ve Yong, Güney Kore Başkanı Park Geun-hye'nin bir ortağına rüşvet vermekten 2,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Kararla birlikte dev teknoloji şirketi Samsung’a ne olacağı merak konusu oldu. Samsung Başkanı, Lee-Kun Hee, 3 ay önce vefat etmişti ve yerini devasa servetiyle birlikte Lee-Jae Yong’a bırakmıştı. Yong’un hapise girmesi konusunda nihai karar verilirse Samsung’da büyük bir lider boşluğu yaşanması bekleniyor.

Samsung'un lider koltuğu boş kalabilir

2019 yılının Ekim ayından itibaren tekrar yargılanmaya başlanan Lee Jae Yong, rüşvet sebebiyle yolsuzluk suçlamalarıyla tekrar karşı karşıya kaldı ve bu sefer öncekinden daha ağır bir hüküm giyecek gibi duruyor.

30 Aralık’ta gerçekleşen davada savcılık, Yong için 9 yıl hapis cezası talep ederek; “Daha sağlıklı bir toplum yetiştirmek için Samsung örnek bir şirket olup yolsuzluğa karşı bir tutum sergilemelidir.” açıklamalarında bulundu. Mahkemenin ardından yargıtay, Yong’a verilecek cezayı 2,5 yıl olarak belirledi.

Önümüzdeki günlerde davanın sonucunu değiştirebilmek için Samsung’un Yüksek Mahkeme’ye başvurması bekleniyor. Ancak yargıtay kararının önceden belirlendiği göz önünde bulundurulduğu zaman, Yong’un bu cezadan kaçabilmesi pek mümkün görünmüyor.