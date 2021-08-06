Sosyal Medya 'Fenomeni' Gaga Bulut'un Cezası Belli Oldu

Sosyal medya 'fenomeni' Gaga Bulut'un yeniden yargılanma süreci tamamlandı. Yargıtay'ın cinsel istismar değil sarkıntılık dediği olayda, Bulut'a bir kez daha hapis cezası verildi. Ancak suç unsurunun değişmesi, Bulut'un hapis cezasının süresini düşürdü.

Gaga Bulut'un iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürmesi, geçtiğimiz dönemde gündeme bomba gibi düşmüş ve sosyal medya fenomeni geniş kitlelerce adeta topa tutulmuştu. Adli makamlara taşınan ve İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen olay, gerçek ismi Bulut Altuğ olan şahsın 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanmıştı.

2 yıl gibi bir süre boyunca cezaevinde kalan Altuğ, avukatlığını üstlenen Yavuz Efe Arıcıoğlu'nun girişimleriyle geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti. Bu süreçte de rahat durmayan Gaga Bulut, bu kez de ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'e ettiği hakaretlerle gündeme gelmişti. Yaşanan son gelişme ise Bulut'un bir süre daha gözden kaybolacağını gözler önüne seriyor. Zira mahkeme, Gaga Bulut'un yeniden yargılanma sürecini tamamladı.

Gaga Bulut, 6 yıl 3 ay hapis yatacak

17 yıl hapis cezasını, suçun bir cinsel istismar olmadığı gerekçesiyle üst mahkemeye taşıyan Av. Yavuz Efe Arıcıoğlu, üst mahkemeden aradığını bulamamıştı. Bunun üzerine Yargıtay'a başvuran Bulut ve avukatı, istediğini başarmıştı. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, sözde internet fenomeninin sarkıntılık suçundan cezalandırılması gerektiğine kanaat getirdi.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nin kanaatiyle yeniden yargılanan Bulut Altuğ hakkında karar çıktı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da suçlu bulunan Altuğ, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar da internet fenomeni ile avukatını memnun etmedi. İlk etapta verilen 17 yıllık ceza süresi düşen Altuğ ve avukatı, bu kararı da üst mahkemeye götüreceklerini açıkladılar.