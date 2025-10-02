Tümü Webekno
Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor

Samsung'un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi, Apple'ın Apple Intelligence ile tanıttığı bildirim özetleri özelliğini Samsung kullanıcıları için sunacak.

Apple'ın Deneyip de Başaramadığı Özellik Yakında Samsung Telefonlara Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, One UI 8.5 güncellemesi için birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. SamMobile’ın aktardığı yeni detaylara göre yeni One UI 8.5 güncellemesi ile birlikte Samsung telefonlara yapay zekâ destekli bildirim özetleri özelliği gelecek. İlginç olan ise bu özelliği başta Apple, iPhone’larda denemiş ancak doğru özetler sağlayamadığı için birkaç kez özelliği geri çekmek zorunda kalmıştı.

Bildirim özetleri özellikle uzun mesajlar ve grup konuşmalarında işe yarayacak. Kullanıcılar, hangi uygulamalardan özet almak istediklerini yönetebilecek ve sistem dâhili yapay zekâ ile çalışacak. Böylece mesajlar ve bildirimler Google’ın sunucularına gönderilmeden işlenecek.

Samsung telefonlara bildirim özetleri geliyor

One UI 8.5 bildirim özetleri

Yeni güncelleme yalnızca bildirim özetleriyle sınırlı kalmayacak. Samsung’un güncelleme içeriğinde profesyonel video seçenekleri, 3D kayıt imkânı, çift dokunuşla geri gitme hareketi ve epilepsiye karşı görsel korumalar da yer alıyor. Ayrıca bugün aktardığımız yeni arayüz tasarımıyla birlikte One UI 8.5’in bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerden biri olabileceği düşünülüyor.

Şimdilik test aşamasında olan bu yeni bildirim özetleri özelliği eğer vaat edildiği gibi çalışırsa, Apple'ın hâlâ doğruluk üzerinde çalışmalar yaptığı özelliği Android'de daha iyi çalışırken görebiliriz.

One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor
One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar (One UI 8’den Sıra Gelirse...) One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar (One UI 8’den Sıra Gelirse...)
