Samsung Telefonların İsmindeki A, S, Z ve FE Ne Anlama Geliyor?

Samsung Galaxy telefonların isimlerinde karşımıza çıkan A, S, Z ve FE ifadeleri, modellerin hangi ürün ailesine ait olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor. Bu içeriğimizde Galaxy A, S ve Z serilerinin farklarını, FE takısının ne anlama geldiğini ve Samsung'un isimlendirme sistemini anlatıyoruz.

Samsung'un telefon kataloğuna baktığınızda Galaxy A56, Galaxy S26, Galaxy Z Fold veya Galaxy S25 FE gibi birbirinden farklı isimlerle karşılaşabilirsiniz. Model adındaki harfler rastgele seçilmiş karakterlerden çok, telefonun Samsung ürün ailesindeki konumunu gösteren işaretler hâline gelmiş durumda.

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Fakat bu harflerin hepsi aynı mantıkla kullanılmıyor. A, S ve Z farklı Galaxy serilerini temsil ederken FE doğrudan ayrı bir telefon serisi değil. Belirli modellerin daha farklı fiyat ve özellik dengesiyle hazırlanan sürümlerini tanımlıyor. Peki bu isimleri gördüğümüzde telefon hakkında neler anlayabiliriz?

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Galaxy A serisi ne anlama geliyor?

Galaxy A, Samsung'un geniş fiyat aralığına yayılan ve ağırlıklı olarak orta segmentte konumlanan telefon ailesi. Seri içerisinde giriş seviyesine yaklaşan modellerden daha güçlü orta segment cihazlara kadar farklı seçenekler bulunabiliyor.

Model numaraları da telefonun aile içerisindeki konumu hakkında fikir veriyor. Galaxy A1x, A2x, A3x ve A5x gibi isimlerle karşılaşılmasının sebebi bu. Genel olarak sayı yükseldikçe seri içerisinde daha üst konuma çıkan bir modelle karşılaşıyoruz ancak yalnızca numaraya bakarak farklı yıllarda çıkan iki telefonun performansını karşılaştırmak doğru olmaz.

A serisinde Samsung genellikle fiyat, kamera, ekran, batarya ve performans arasında geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek bir denge kuruyor. Amiral gemisi Galaxy S ailesindeki bazı özellikler zaman içerisinde A modellerine de gelebiliyor ancak kullanılan işlemci, kamera sistemi veya malzemeler aynı seviyede olmak zorunda değil.

Samsung geçmişte Galaxy J ve Galaxy M gibi farklı isimlendirmeleri de yoğun biçimde kullandı. Bugünkü ürün gamında A serisi, markanın en kolay tanınan orta segment ailelerinden biri hâline gelmiş durumda.

Galaxy S serisindeki S neyi ifade ediyor?

Galaxy S serisi, Samsung'un geleneksel amiral gemisi akıllı telefon ailesini temsil ediyor. Şirketin en yeni mobil işlemci, ekran, kamera ve yazılım teknolojilerinin önemli bölümü bu seride karşımıza çıkıyor.

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Samsung geçmişte S harfinin açılımını “Super Smart” olarak tanımlamıştı. Fakat günümüzde kullanıcı açısından S harfinin sözlük anlamından çok serinin ürün gamındaki konumu önem taşıyor. Galaxy S adı artık doğrudan Samsung'un üst segment telefonlarıyla özdeşleşmiş durumda.

Serinin numaralandırması yıllar içerisinde değişti. Galaxy S, S2, S3 gibi ilerleyen isimler Galaxy S10'a kadar devam etti. Samsung daha sonra Galaxy S20 ile model numarasını piyasaya çıktığı yılla daha yakın hâle getiren yeni bir sisteme geçti.

Standart modelin yanında Plus ve Ultra gibi sürümler de serinin farklı seviyelerini oluşturuyor. Ultra modeller daha büyük ekran, gelişmiş kamera sistemi veya farklı donanım özellikleriyle ailenin en üstünde konumlanabiliyor.

Kısacası bir Samsung telefonun isminde Galaxy S görüyorsanız markanın üst segment ana serilerinden biriyle karşı karşıyasınız.

Galaxy Z neden katlanabilir telefonlarda kullanılıyor?

Galaxy Z harfi Samsung'un katlanabilir akıllı telefon ailesini ayırmak için kullandığı isim. Günümüzde Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleri bu serinin en tanınan üyeleri.

Fold ve Flip isimleri cihazların nasıl katlandığını da anlatıyor. Galaxy Z Fold modelleri açıldığında küçük bir tableti andıran geniş ekran sunarken Galaxy Z Flip modelleri klasik telefon boyutundan daha küçük bir forma katlanıyor.

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu ise doğrudan Galaxy Z adını taşımıyordu. 2019'da çıkan cihaz “Galaxy Fold” olarak satışa sunulmuştu. Galaxy Z Flip'in ardından şirket katlanabilir modellerini Z ailesi altında toplamaya başladı ve sonraki Fold modellerinde de Galaxy Z Fold adını kullandı.

Z harfi katlanabilir cihazları klasik Galaxy S ve A telefonlardan isim üzerinden ayırmayı kolaylaştırıyor. Böylece “Galaxy Z” ifadesini gördüğünüz anda cihazın katlanabilir ürün ailesine ait olduğunu anlayabiliyorsunuz.

Burada da harfin teknik bir özelliği tek başına tarif ettiğini düşünmemek gerek. Z, bugün Samsung'un katlanabilir telefon markalamasının bir parçası.

Samsung FE ne demek?

FE, “Fan Edition” ifadesinin kısaltması. A veya S gibi başlı başına ayrı bir ana telefon serisini belirtmek yerine mevcut bir Galaxy modelinin farklı konumlandırılmış sürümünde kullanılıyor.

Samsung'un FE isimlendirmesini telefonlarda geniş kitlelere tanıtan modellerden biri Galaxy S20 FE oldu. Bu yaklaşımda üst segment Galaxy S ailesinin belirli özellikleri korunurken bazı donanım tercihlerinde değişiklik yapılarak farklı bir fiyat seviyesi hedefleniyor.

Bu yüzden FE modelini standart veya Ultra modelin yalnızca ucuzlatılmış kopyası olarak görmek yanıltıcı olabilir. Kullanılan işlemci, ekran boyutu, kamera donanımı, kasa malzemeleri, bellek seçenekleri veya başka ayrıntılar ilgili nesle göre farklılaşabilir.

FE'nin avantajı, Galaxy S ailesindeki bazı üst segment deneyimleri daha farklı bir fiyat noktasında isteyen kullanıcılara alternatif oluşturması. Hangi özelliklerin korunduğu ve hangilerinin değiştirildiği ise her FE modelinde yeniden kontrol edilmeli.

Dolayısıyla telefonun sonunda FE yazması cihazın otomatik olarak standart S modelinden daha iyi veya kötü olduğunu söylemez. İki modelin teknik özelliklerini doğrudan karşılaştırmak gerekir.

Samsung telefon isimlerindeki sayılar ne anlatıyor?

Harfleri çözdükten sonra işin bir de sayı kısmı var. Galaxy S ailesinde güncel isimlendirme büyük ölçüde nesilleri takip ediyor. Birbirini izleyen S modellerindeki sayı yükseldikçe daha yeni nesle geçiliyor.

Galaxy A serisinde yapı biraz farklı. A56 gibi bir isimde ilk rakam telefonun seri içerisindeki sınıfına dair fikir verirken sonraki rakam nesli ayırt etmeye yardımcı oluyor. Bu sistem sayesinde A5x ailesinin yıllar içerisindeki değişimini isimlerden takip etmek daha kolay hâle geliyor.

Z ailesinde ise Fold ve Flip ifadelerinin ardından gelen sayı cihazın neslini belirtiyor. FE takısı kullanıldığında model genellikle ilişkili olduğu S ailesinin ismini koruyor.

Yine de Samsung telefon seçerken model adına bakıp teknik özellikler konusunda kesin çıkarımlar yapmamak gerekiyor. Aynı ailede bile işlemci, kamera, ekran ve batarya tarafında nesiller arasında büyük değişiklikler yaşanabiliyor.

İsimlendirme sistemi en çok telefonun hangi aileye ait olduğunu hızlıca anlamaya yarıyor. Galaxy A gördüğünüzde ağırlıklı olarak orta segment ailesini, Galaxy S gördüğünüzde amiral gemisi serisini, Galaxy Z gördüğünüzde katlanabilir modelleri ve FE gördüğünüzde Fan Edition yaklaşımını düşünmeniz yeterli. Son kararı ise harflerden çok telefonun gerçek donanımı belirliyor.