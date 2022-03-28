Samsung, Smart Monitor M8 isimli yeni monitörünü duyurdu. 32 inç ekran, 4K çözünürlük ve hareketli stand gibi özelliklere sahip monitör, en çok da tasarımı ile tartışılacak gibi görünüyor. Zira bu monitör, tasarım açısından Apple iMac ile neredeyse aynı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, "Smart Monitor" serisi ekranlarına bir yenisini daha ekledi. "M8" olarak isimlendirilen ve gerek tasarımı gerekse teknik özellikleri ile dikkat çeken monitör, en çok da Apple'ın yeni iMac modellerine benziyor oluşu ile gündem olacak gibi görünüyor. Hatta Samsung Smart Monitör M8 için, uygun fiyatlı iMac nitelendirmesi yapmak bile mümkün.

ABD'li Apple, yeni iMac modellerinin mavi, pembe, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip olduğunu duyurmuştu. Benzer bir durum, Samsung Smart Monitor M8'de de karşımıza çıktı. Bu monitör, gün ışığı mavisi, gün batımı pembesi, sıcak beyaz ve bahar yeşili seçenekleriyle satın alınabilecek. Monitörün genel tasarımı ise uzaktan baktığınızda iMac gibi görünüyor.

Karşınızda Samsung Smart Monitor M8

Samsung Smart Monitor M8, manyetik tutucuya sahip bir web kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca bu monitörün tasarımında oldukça ince çerçeveler kullanılıyor. İşte bu iki özellik, Samsung'un yeni monitörü ile iMac'i birbirinden ayırıyor. Peki tasarımı ile iMac ile neredeyse aynı olan monitör, teknik anlamda neler sunuyor?

Samsung'un yeni monitörü 32 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklıkla gelen monitör sRGB renk uzayının yüzde 99'una destek veriyor. HDR10+, 60 Hz yenileme hızı ve hareket imkanı tanıyan standla birlikte gelen monitör, bu özellikleri ile iMac'in bir nebze gerisinde kalıyor. Ancak Smart Monitör M8'in Apple ekosistemi ile olan uyumu, iMac ile farklar noktasında kullanıcıyı ikilemde bırakacak gibi görünüyor. Zira Samsung'un yeni monitörü 729 dolara mal oluyor. Yani Apple Display'den 870 dolar daha ucuz...