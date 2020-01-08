İddiaya Göre Samsung, CES 2020'de Gizemli Bir Cihaz Gösterdi

CES 2020’nin en gözde markalarından biri olan Samsung'un kapalı kapılar ardında gizemli bir akıllı telefonunun tanıtımını yaptığı söyleniyor. Söz konusu telefonun ekranının, yana doğru genişleyecek şekilde tasarlanmış olduğu aktarılıyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020’deki gelişmeleri anbean sizlerle aktarmaya devam ediyoruz. Gelen bilgilere göre Samsung, etkinlikler sırasında yalnızca şirkete yakın bazı ortakların davet edildiği gizli bir toplantıda, genişletilebilir ekrana sahip bir akıllı telefon prototipi tanıttı.

Samsung, Motorola Razr gibi kapaklı modellere benzer yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bunu zaten biliyoruz. Güney Koreli teknolojinin devinin tanıttığı gizemli cihaz ise katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin bir adım ötesini gösteriyor. Fakat şu ana kadar bu cihazın yalnızca patent görsellerini görme şansı bulabildik.

Samsung'un genişletilebilir ekranlı telefonunun bu şekilde olduğu tahmin ediliyor

Samsung, henüz prototip halindeki akıllı telefonu, genişletilebilir ekranı sayesinde saniyeler içinde küçük bir tablete dönüştürülebiliyor. Arzu edildiğinde ise ekran tekrar içeri doğru kaydırılıyor ve cihaz yeniden akıllı telefon boyutuna dönüyor. son aylarda ortaya çıkan bazı patentler, şirketin bu türde bir cihaz geliştirdiğini gösteriyordu.

Samsung’un ABD’nin Las Vegas eyaletinde devam eden CES 2020 sırasında gizli de olsa böyle bir cihazı gün yüzüne çıkarması, niyetinin ciddi olduğunu gösteriyor. Yine de söz konusu telefon üzerindeki sır perdesinin kısa sürede kalkması beklenmiyor. Samsung’un gelecek planları arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edilen telefon, eğer beklendiği gibi bir tasarıma ve teknolojiye sahip olursa, diğer küresel üreticileri peşinden sürükleyebilir.

Bu arada Samsung, yeni nesil katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold 2’yi ve Galaxy S20’yi önümüzdeki ay tanıtacak. Unpacked 2020 etkinliği, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek.