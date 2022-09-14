Samsung Herhangi Bir Tuş İçermeyen Telefon Çıkarabilir!

Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Samsung, 2025 yılında Galaxy S25 serisi ile herhangi bir tuş içermeyen tamamen dokunmatik telefonlar çıkarabilir.

Akıllı telefon deyince akla gelen ilk şirketlerden olan Samsung, her yıl gelişmiş teknolojilerle donattığı yepyeni telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, son olarak yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4’ü bizlerle buluşturmuştu.

Samsung’un önümüzdeki yıl çıkaracağı S23 serisi heyecanla beklenirken şirketin daha da ileride telefonlarında neler planladığı ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında yayılan iddialarda, Güney Kore merkezli üreticinin telefonlarından tüm butonları kaldırmayı planladığı ifade edildi.

2025’te tamamen dokunmatik Samsung telefonlar gelebilir

Sızıntıya göre şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde modern telefonlarda sık sık gördüğümüz bir özelliği kaldırmak istiyor. Buna göre 2025 yılında çıkması beklenen Samsung telefonlarında hiçbir tuş olmayacak, bunun yerine tamamen dokunmatik teknolojiler kullanılacak. Ayrıca Galaxy S25 serisinin, şirketin bu teknolojiye sahip ilk akıllı telefonları olabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tabii ki söylentinin herhangi bir resmi kaynağa dayanmadığını; yani gerçek olmayabileceğini de eklemek gerek.

Açma kapama butonu, ses düğmeleri gibi fiziksel tuşları bulundurmayan tamamen dokunmatik ekranlardan oluşan bir telefonun daha ince ve şık bir görünüme sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak, bu tarz bir cihazın bazı soru işaretlerini de aklımıza getiriyor. Cihaz nasıl açılacağı, donma gibi durumlarda nasıl kapatılabileceği veya yeniden başlatılabileceği bu sorulardan yalnızca birkaçı. Şirket, eğer tamamen dokunmatik ekrana geçmek istiyorsa bu konulara çözüm bulmalı; çünkü tuşlar, şu anki telefonlarda oldukça önemli işlevlere sahip.

Bir diğer teknoloji devi Apple da daha önce MacBook’larda buna benzer bir hamle yapmış; ancak pek de olumlu dönütler almamıştı. Geçtiğimiz yıllarda çıkan cihazlardaki ‘ESC’ tuşu dokunmatik ekran ‘touchbar’a eklenerek kaldırıldı. Karar, birçok kullanıcının tepkisini çekti ve şirketin eleştirilmesine neden oldu. Apple da yaşananların ardından ‘ESC’ tuşunu yeni cihazlarına geri getirdi.

Bu, dokunmatik teknolojiler ne kadar gelişirse gelişsin tuşlara hâlen ihtiyacımızın olabileceğini gösteriyor. Peki siz Samsung’un tuşları kaldırabileceğini gösteren iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.