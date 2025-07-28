Tesla ile Samsung arasında 16,5 milyar dolar değerinde bir çip anlaşması imzalandı. Samsung, bu anlaşma kapsamında Tesla'nın en yeni çiplerini üretecek. Elon Musk, sürece bizzat dahil olacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden Tesla, önemli bir çip anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın bedeli, 16,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Gelin hep birlikte bu anlaşmanın detaylarına yakından bakalım.

Samsung'un resmî belgede paylaştığı bilgilere göre anlaşma, 26 Temmuz 2024 tarihinde imzalandı. 31 Aralık 2033 tarihine kadar da devam edecek. Şirket, resmî belgelerde karşı tarafın ismini vermedi ancak Tesla CEO'su Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımlarla söz konusu anlaşmayı doğruladı. Hatta Elon Musk'ın açıklamasına göre anlaşmanın gerçek bedeli, resmî olarak açıklanan 16,5 milyar doların çok daha üzerinde olacak.

Tesla, Samsung'un en iyi verimliliği yakalamasına yardım edecek

Elon Musk'ın açıklamasına göre anlaşma kapsamında Samsung'un ABD'de kurduğu yeni fabrika, neredeyse tamamen bu işe odaklanacak. Tesla, üretim sürecinde Samsung'a yardım edecek ve işlemci üretimi için maksimum verimliliğin yakalanması sağlanacak. Elon Musk, bu süreçte bizzat sahada olacağını ve yapılan çalışmaları kontrol edeceğini ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak Samsung ile Tesla, zaten bir süredir iş birliği içerisinde. Samsung, hâlihazırda Tesla'nın AI4 çiplerini üretiyor. Yeni anlaşma ile firmanın en yeni çipleri AI6, Samsung tarafından üretilmiş olacak. Bakalım bu süreç, Tesla'nın otomobillerinde hangi iyileştirmeler yaşanmasını sağlayacak...