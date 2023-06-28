Tesla, Türkiye'deki tek otomobili Model Y'nin fiyatına bir kez daha zam yaptı. 22 günde yapılan 4 zamdan 2 hafta sonra bir zam daha geldi. Zammın nedeni ise Tesla değil, döviz kuru...

Döviz kurlarındaki oynaklıklar piyasayı alt üst etmiş durumda. Öyle ki daha 8 Haziran'da zam haberini verdiğimiz Tesla, şimdi yine bir zam ile karşımızda. Birkaç gün içinde bir zam daha gelirse, pek de şaşırmayacağız.

Bu arada; Model Y'nin, nisan ayında 1.563.246 TL karşılığında satın alınabildiğini hatırlatalım. 15 Mayıs'ta 1.664.349 TL karşılığında satın alınabilen Tesla Model Y, 31 Mayıs'ta ise 1.732.795 TL'ye mal oluyordu. Bu fiyat, 8 Haziran'da ise 1.970.258 TL'ye yükseldi. Peki bugün gerçekleşen düzenleme sonrası Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı nasıl değişti? Gelin bakalım.

Tesla fiyatları - Haziran 2023

Model 8 Haziran Fiyatı 28 Haziran Fiyatı Model Y 1.970.258 TL 2.181.525 TL

Model Y fiyatı - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Arkadan İtiş, Elektrikli Standart, Otomatik 2.181.525 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Long Range, Otomatik 2.277.229 TL Çift Motorlu Dört Çeker, Elektrikli Performance, Otomatik 2.561.412 TL

Türkiye'de resmi olarak satışa sunulacak ilk Tesla olan Model Y incelemesi:

Şimdi sipariş verirseniz, 2024 yılında teslim alacaksınız!

Şunu da belirtmekte fayda var; Tesla, Türkiye'deki internet sitesinde bulunan teslimat tarihlerini de güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası Tesla Model Y teslimatlarının Ocak - Mart 2024 aralığında yapılacağı belirtiliyor. Yani bugün sipariş verirseniz, aracı en erken 2024 yılında alacaksınız. Üstelik bu süreçte gerçekleşecek fiyat değişimleri de alacağınız aracı etkileyecek.

Tesla otomobillerin Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Tahmini fiyatların güncellendiği tarih: 28 Haziran 2023.

Tesla Model S tahmini Türkiye fiyatı

Motor gücü: 615 kW

Tesla Model S, ABD'de 88.490 dolar karşılığında satılıyor. Bunu doğrudan kur üzerinden çevirdiğimizde TL bazında fiyat 2.304.960 TL oluyor. Üzerine %92 gümrük vergisi, %60 ÖTV ve %18 KDV eklediğimizde 8.355.386 TL'lik fiyatla karşılaşıyoruz.

Tesla Model 3 tahmini Türkiye fiyatı

Motor gücü: 211 kW

Tesla Model 3, Çin'de 231.900 yuan karşılığında satılıyor. Bunu doğrudan kur üzerinden çevirdiğimizde TL bazında fiyat 833.944 TL oluyor. %54 gümrük vergisi, %50 ÖTV ve %18 KDV eklediğimizde 2.273.162 TL'lik fiyatla karşılaşıyoruz.

Tesla Model X tahmini Türkiye fiyatı

Motor gücü: 386​ kW

Tesla Model X, ABD'de 98.490 dolar karşılığında satılıyor. Bunu doğrudan kur üzerinden çevirdiğimizde TL bazında fiyat 2.566.748 TL oluyor. Üzerine %92 gümrük vergisi, %60 ÖTV ve %18 KDV eklediğimizde 9.304.357 TL'lik fiyatla karşılaşıyoruz.

Hesaplamayı nasıl yaptık?

Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y otomobillerini en temel konfigürasyonlarıyla ülkemizde kaç TL’ye satılabileceğini güncel kur, ÖTV ve KDV oranlarıyla hesapladık. Fakat araçlardan alınan gümrük vergisi ve ÖTV oranları modelden modele değişiklik gösteriyordu.

Vergilerdeki değişim, araçların üretim yeriyle başlıyor. Her Tesla fabrikasında her model üretilmiyor. Dört modelin üretildiği ve ülkemize ithal edileceği muhtemel ülkeler ise şu şekilde:

Model X ve S: Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri Model 3: Almanya

Bu ülkelere otomobil ithalatında uygulanan gümrük vergisi ise şu şekilde:

ABD: %20 gümrük vergisi + %60 ek vergi: %92

%20 gümrük vergisi + %60 ek vergi: %92 Çin: %10 gümrük vergisi + %40 ek vergi: %54

%10 gümrük vergisi + %40 ek vergi: %54 NOT: Almanya'dan gümrük vergisi alınmıyor.

Hesaplamadaki en önemli güncelleme ise 3 Mart günü geldi. Elektrikli otomobillere uygulanan matrah limitleri değiştirildi ve iki Tesla modeli, bir basamak alttaki matraha dahil oldu. Artık Tesla Model 3 ve Y %50'lik ÖTV dilimine, Tesla Model S ve X ise %60'lık ÖTV dilimine giriyor. Daha önce dört model de %60'lık dilimde yer alıyordu.

Türkiye’deki Tesla şarj istasyonları

Tesla, Türkiye’de henüz bir Supercharge noktası oluşturmadı. Fakat Tesla’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, aşağıdaki 11 yerde Supercharge istasyonu kuracak: