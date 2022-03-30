Samsung ve TSMC, geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nin 52 milyar dolarlık hibe programına dahil edilmek için başvuruda bulundu. İki şirket de ABD'ye "ABD merkezli olmayanları dışlamayın" çağrısını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, ülkede yerel çip üretimini teşvik etmek için büyük bir program açıklamıştı. Amerikan topraklarında çip üretimini artıracak olan söz konusu program, toplamda 52 milyar dolarlık bütçeye sahipti. Bu bütçe, program dahilinde olan şirketlere finansman olarak destek sunacaktı. ABD’de Intel gibi yerel üreticiler bu programa dahil olurken, ABD merkezli olmayan dünya devlerinden bazıları program dışında kalıyorlardı.

Bu devlerden ikisiyse Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve Samsung idi. Bloomberg tarafından paylaşılan habere göreyse dev ikili, ABD’ye 52 milyar dolarlık bu programına girmek ve Amerikan topraklarında daha fazla çip üretmek için başvuruda bulundu. İki şirket de benzer açıklamalar yaparak ABD’nin neden kendilerini ve diğer şirketleri bu programa dahil etmesi gerektiğini açıkladı.

"Biz olmazsak hibe etkin kullanılmaz"

TSMC, ABD Ticaret Bakanlığı’na sunduğu açıklamasında “Bir şirketin genel merkezinin konumuna dayalı keyfi kayırmacılık ve tercihli muamele, hibenin etkin veya verimli bir şekilde kullanılması değildir ve önde gelen yarı iletken şirketlerin çoğu için kamu mülkiyeti gerçeğini göz ardı eder.” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte ABD’ye mevcut tedarik zincirini kopyalamaması, bunun yerine rekabeti artırmak için gelişmiş teknolojiler geliştirmeye odaklanması gerektiğini belirtti ve göçmen politikasında reform yapılmasını önerdi.

Samsung da TSMC’nin yabancı çip üreticilerine yönelik yaptığı açıklamasını yineledi. Şirket, ABD hükümetinin, menşe ülkelerinden bağımsız olarak tüm nitelikli şirketlerin ABD finansmanı için “eşit bir oyun alanında” rekabet edebilmelerini sağlaması gerektiğini söyledi.

Bu iki şirket, halihazırda program dahiline alınmamış olsalar da ABD topraklarına yatırım yapmaya devam ediyorlar. TSMC, şu anda 12 milyar dolarlık devasa bir fabrika inşa ederken Samsung, 17 milyar dolarlık bir başka tesis inşa ediyor. Öte yandan ABD merkezli Intel, kendi ülkesinde iki farklı lokasyona iki tesis ve bir adet 20 milyar dolarlık çip üretim merkezi inşa ediyor.