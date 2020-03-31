Samsung Türkiye'den Galaxy S20 Serisi İçin Tanıtım Videoları

Samsung, Güney Kore'nin en popüler müzik gruplarından olan BTS ile iş birliği yaptı. Yapılan bu iş birliği kapsamında 4 yeni tanıtım videosu çeken şirket, yeni telefonlarına yakından bir bakış atmamızı sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikle en yeni ürünlerini duyurmuştu. Bu ürünler arasında Galaxy S20 ailesi, şirketin katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip ve yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+ bulunuyordu.

Samsung, en yeni ürünleriyle daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için sık sık tanıtım videoları yayınlıyor. Tanıtım videoları arasına şimdi yenilerini ekleyen şirket, bu kez de Güney Koreli müzik gruplarından bir tanesi olan BTS'yle iş birliğine gitti. Dünyaca ünlü müzik grubu ile yapılan iş birliği, 4 yeni tanıtım videosu ortaya çıkardı. Oluşturulan videolar, Samsung Türkiye'nin YouTube kanalından da paylaşıldı.

Samsung Türkiye'nin YouTube kanalından paylaşılan videoların tümü "Yakından Bak" temasına sahipler. BTS ile çekilen videolarda, telefonların teknik özelliklerinden ziyade genel tasarımlara değinilmiş gibi görünüyor. Ayrıca bu videolar, Galaxy S20 serisinin şık tasarımını da gözler önüne sermeye yardımcı oluyor. Dilerseniz hemen, Galaxy S20 için oluşturulan ilk videoya yakından bakalım.

Samsung'un BTS ile iş birliği yaptığı Galaxy S20 tanıtım videosu

Samsung'un Galaxy S20 ailesi için oluşturduğu reklam filmlerinin, daha çok BTS üyelerinin tanıtımıymış gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak işin aslı çok daha farklı. Şöyle ki Samsung, BTS üyeleri ile çektiği tanıtım videolarını çekmek için sadece Galaxy S20'yi kullanmış. Yani izlediğiniz ve izleyeceğiniz tüm videolar bir anlamda Galaxy S20'nin kamera performansını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S20 ailesi, özellikle kamera özellikleriyle ön plana çıkmıştı. Serideki tüm modeller kamera konusunda gerek çözünürlük değerleri gerekse sunduğu diğer özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yani Samsung, BTS ile çektiği tanıtım videolarında lansmanda bahsettiği özelliklerin bir demosunu sunmuş oluyor.

Galaxy S20 serisinin kameralarından bahsettiğimiz zaman, serinin en üst modeline yani Galaxy S20 Ultra'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Samsung'un en üst seviyedeki yeni amiral gemisi, 108 MP ana kamerasına ek olarak 12 MP ultra geniş açılı kamera ve bir de derinlik sensörüne sahip. Tüm bunlara ek olarak Samsung Galaxy S20 Ultra, 48 MP çözünürlük sunan ve 100x yakınlaştırma yapabilen bir telefoto kamerayla tüketicileri etkilemeyi başarıyor.