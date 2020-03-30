Samsung Galaxy Note 9 ve S9, One UI 2.1 Almayacak

Samsung, Galaxy S20 serisinin önemli özelliklerini 2019 model amiral gemilerine sunmaya başladı. Şirketin Güney Kore forumlarında, 2018 model amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy Note9'un da bu özelliklere sahip olacağı konuşuluyordu ancak bu beklentiyi boşa çıkaran bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Note10 ve Galaxy S10 kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlayacağından, bu güncellemenin Galaxy S20 serisindeki bazı önemli özellikleri Galaxy Note10 ve Galaxy S10 modellerine getireceğinden bahsetmiştik. Samsung, verdiği sözü tuttu ve söz konusu cihazların güncellemesini yapmaya başladı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Samsung'un Güney Kore'deki resmi forumları, bu haberin duyulmasının ardından Samsung'un Galaxy Note9 ve Galaxy S9 için de benzer bir çalışma yapabileceğini konuşmaya başladılar. Hatta söz konusu forumdaki bir moderatör, bu konuyla ilgili yeşil ışık yakmıştı. Ancak yaşanan son gelişmeler, Samsung'un 2018 yılındaki amiral gemileri için yeni bir özellik güncellemesi düşünmediğini ortaya koyuyor.

Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip'i One UI 2.1 olarak isimlendirilen bir arayüzle kullanıcıların hizmetine sundu. Geçtiğimiz hafta ise bu arayüzdeki etkileyici özelliklerin Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serisine getirileceği duyuruldu. Bu güncelleme kapsamında Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemilerinin kullanıcıları; Hızlı Paylaşım, Pro Video, Akıllı Galeri ve Hyperlapse gibi özellikleri kullanmaya başladılar.

Samsung, kısa süre önce Galaxy Note9 modeli için bir güncelleme yayınladı. Mart 2020 güvenlik yamalarını içeren bu güncelleme, One UI 2.1 sürümüne dair ise herhangi bir şey içermiyordu. Dolayısı ile Note9 kullanıcılarının yeni özelliklere kavuşma umutları uçup gitti.

Samsung, Galaxy Note9 serisi için sunduğu yeni güncellemeyi Galaxy S9 serisi için henüz sunmadı. Samsung'un Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serisini birlikte güncellediğini düşündüğümüzde, Galaxy S9 serisinin de kısa bir süre sonra güncelleneceğini ancak bu güncellemenin sadece güvenlik iyileştirmeleri içereceğini söyleyebiliriz.