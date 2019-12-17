Samsung, 2020'de Yeni Telefonlarını Türkiye'de Satmayacak

Samsung'a yakın kaynaklara dayandırılan yeni bir iddiaya göre Samsung, Rekabet Kurumu ile Google arasındaki kriz nedeni ile 2020 model telefonlarını Türkiye'de satışa çıkarmayacak. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Son birkaç gündür ülkemizdeki teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri, Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlık. Konuyla ilgili olarak neler yaşandığını daha önce aktardığımız için tekrar uzun uzun açıklamıyoruz ancak eğer gelişmeleri tam olarak takip edemediyseniz ilk olarak Google’ın Türkiye’de satışa sunulacak telefonlara lisans vermeyeceği haberini, ardından Google’ın Türkiye’den çekilmeyeceğini ve Rekabet Kurumu ile sorunun çözümü için iletişimde kalmaya devam ettiğini duyurduğu açıklamasını, son olarak da konuyla ilgili olarak yayınladığımız videoyu izlemenizi tavsiye edebiliriz

Google, Türkiye’de satışa sunulacak yeni akıllı telefonlara lisans vermeceği açıklamasının halihazırda kullanmakta olduğumuz ya da satışta olan akıllı telefonları etkilemeyeceğini zaten biliyorduk. Google’ın da belirttiği üzere bu lisans krizi, 12 Aralık tarihinden itibaren tanıtılacak akıllı telefonları etkileyecekti. Gelen yeni bilgiler, yeni bir akıllı telefon almayı düşünen tüketicilerin iyice keyiflerini kaçıracak gibi görünüyor.

Technopat’ın özel bir kaynaktan aldığını belirttiği bilgilere göre hem Türkiye’de hem de dünyada en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket olan Samsung, 2020 yılı itibarıyla tanıtacağı akıllı telefonları Türkiye’de satışa sunmayacak. Bu da demek oluyor ki Türkiye’deki tüketiciler, Google ile Rekabet Kurumu anlaşma sağlayana kadar Galaxy S11 gibi en yeni Samsung akıllı telefonları kullanamayacaklar.

Samsung Galaxy S11, Türkiye'de satılmayabilir

Konuyla ilgili olarak Samsung Türkiye’nin henüz resmi bir açıklaması bulunmadığını ve bu bilginin bir “iddia” niteliğinde olduğunu belirtelim. Bununla birlikte içinde Google servisleri bulunmayan cihazlara tüketicilerin ilgisinin bir hayli düşük olacağını tahmin etmek de zor değil. Samsung, Google ile Rekabet Kurumu’nun anlaşma sağlayamaması durumunda 2020 model akıllı telefonlarını Google servisleri olmadan satışa sunmak yerine 2019 model Google servisleri bulunan akıllı telefonlarını özel kampanyalarla satışa sunmayı tercih edebiliyor. Konuyla ilgili olarak Samsung Türkiye’den resmi bir açıklama yapıldığı takdirde ivedilikle sizlere aktaracağız.