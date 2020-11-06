Pazar verisi araştırma şirketi Canalsy, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Xiaomi, son çeyrekte Türkiye'de en çok telefon satan şirket oldu. Şirketin pazar payı yüzde 26, büyüme oranı ise yüzde 340 olarak kayıtlara geçti.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin her gün biraz daha büyüdüğü sugötürmez bir gerçek. Hatta kısa bir süre önce de şirketin, geçtiğimiz çeyrek dönemde Apple'ı geride bıraktığı açığa çıkmıştı. Benzer bir durum, Türkiye'de de yaşanıyor gibi görünüyor. Canalys tarafından paylaşılan verilere göre Xiaomi, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Türkiye'de en çok akıllı telefon satışı yapan şirket olarak kayıtlara geçti.

Yapılan araştırmaya göre Xiaomi'nin Türkiye'deki pazar payı, yıllık bazda yüzde 26 oldu. Şirketin Türkiye'deki büyüme oranı ise yüzde 340 olarak karşımıza çıktı. Bu pazar payı ile büyüme oranları, Türkiye'deki tüketicilerin son çeyrekte, en çok Xiaomi'yi tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Şirket Türkiye'de, Samsung, Apple ve Huawei gibi güçlü rakiplerini ezip geçmiş durumda.

İşte Canalsy tarafından paylaşılan veriler

Canalsy'nin verilerine baktığımızda, Xiaomi'yi takip eden şirketin Samsung olduğunu görüyoruz. Buna göre Samsung, Türkiye pazar payının yüzde 21'ini elinde tutuyor. Şirketin son çeyrekteki durumu ise yüzde 17 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Samsung'la benzer bir kaderi Huawei yaşıyor. Üçüncü çeyrekte pazar payının yüzde 18'ini elinde tutabilen Huawei, Türkiye'de yüzde 7 oranında küçüldü. Açıklanan verilerin dördüncü sırasında yer alan Apple, Türkiye pazar payının yüzde 15'ini elinde tutarken ülke genelinde yüzde 290 büyüdü. Ayrıca, başka bir Çinli şirket olan OPPO, pazar payının yüzde 7'sini elinde tutabildi. OPPO da Xiaomi ya da Apple kadar olmasa da Türkiye içinde büyümeyi başardı.

Xiaomi'nin Türkiye'deki başarısıyla ilgili konuşan Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, bu başarıya ulaşmalarını sağlayan herkese minnet duyduklarını açıkladı. Şirketin bu denli büyümesinde Xiaomi hayranlarının büyük payının olduğunu söyleyen Öztürk, kullanıcılardan aldıkları geri dönüşler sayesinde bu noktaya ulaştıklarını belirtti. İrfan Öztürk, üç ilkeyi yol gösterici olarak belirleyip, bu ilkeleri takip ettiklerini ifade etti.

Öztürk'e göre Xiaomi, en iyi fiyat performans ürünlerini sunmaktan vazgeçmeyecek, yenilikçi teknolojilerin Ar-Ge çalışmalarını bırakmayacak ve tüketicileri etkileyecek ürünler tasarlamaya devam edecek. Bu ilkelerin Türk halkı tarafından da kabul gördüğünü söyleyen Öztürk, 2 yıldır pazarda olup görülmemiş seviyelerde büyümelerinin, bunun en net göstergesi olduğunu ifade ediyor.