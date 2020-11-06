Amazon, Avrupa'daki ilk hava kargo lojistik merkezini Almanya'da hizmete soktu. Leipzig kentinde yer alan tesis, 20 bin metrekarelik alana kurulu. Amazon ibareli iki Boeing 737-800 uçağı, bundan sonra Avrupa'daki Amazon siparişlerini taşıyacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Amazon, 2016 yılından beri hava kargo lojistiği operasyonlarını önemsiyor. Hatta şirket, o yıllardan beri de ABD'nin Teksas ve Florida eyaletleri ile özerk bir bölge olan Porto Riko'da hava taşımacılığı yapıyor. Şirket şimdi, taşımacılık hizmetini Avrupa'ya getirdi. Amazon, artık Almanya'nın Leipzig kentinde yer alan havalimanında, kendi uçaklarıyla kargo taşıyacak.

Leipzig-Halle Havaalanı'nda bulunan Amazon merkezi, 20 bin metrekarelik bir alana yerleşiyor. Üzerinde Amazon'a ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan kaplamalara sahip iki uçakla hizmet verecek olan şirket, bu sayede Avrupa'daki nakliye ağını genişletecek. Amazon kullanıcılarının kargoları, Almanya'daki tesiste bulunacak Boeing 737-800'lerle taşınacak. Ayrıca Amazon, bu merkeze en az 200 çalışan alacak. Amazon'un Leipzig'deki toplam çalışan sayısı, bu hamleyle 2000'e yaklaşmış olacak.

Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre Avrupa'daki ilk hava kargo merkezi, COVID-19 pandemisinde de tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak. Şirket, uçaklarla yapılacak kargolama işlemlerinin süreci hızlandıracağını, teslimat sürelerinde gecikmelerin olmayacağını söylüyor.

Amazon, COVID-19 salgınıyla artan talebi karşılayabilmek için haziran ayında bir düzine kadar kargo uçağı satın aldı. Bu uçaklar, şu an için daha çok ABD semalarında uçuyorlar ancak Almanya'daki hamle, şirketin Avrupa için de benzer bir düşünce içerisinde olduğunu gösteriyor. Görünüşe göre Amazon, e-ticarete yeni bir alan açarak bu alanda boy göstermeye çalışacak.