Samsung, gördüğünüzde şaşıracağınız yeni katlanabilir telefon tasarımını gözler önüne serdi.

Samsung, MWC 2025'te akıllı telefonların katlanma biçiminde devrim yaratabilecek yeni bir konsept olan Asimetrik Flip'i tanıttı.

Günümüzde katlanabilir telefonlar hâlâ tam anlamıyla yaygınlaşmış değil fakat Samsung bu katlanabilir telefon konseptinde farklı bir tasarım anlayışı benimsemeye hazırlanıyor. Bu yeni tasarım, Galaxy Z Flip'in tasarımına benziyor olsa da telefon bir değil iki farklı noktadan katlanıyor.

Üçe katlanabilen asimetrik flip tasarımı nasıl görünüyor?

Yeni Asimetrik Flip, Galaxy Z Flip serisini andırıyor olsa da harici ekrana sahip değil. Mevcut prototip, cihaz tamamen kapanmadan küçük bir boşluk bırakıyor.

Yeni konsept, kapaklı telefonlardaki geleneksel merkezi katlamayı ortadan kaldırma amacını taşıyor ancak katlandığında normal Galaxy Z Flip’ten daha uzun olması, kompakt tasarım anlayışının temel avantajına ters düşebilir.

Ayrıca Samsung Display’in geliştirdiği bu üç katlı panellerin sadece tasarım aşamasında olduğunu belirtmek önemli. Konsepti gösterilen telefonların seri üretime geçip geçmeyeceği, Samsung Electronics tarafından yapılacak duyurulara bağlı olacak.

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