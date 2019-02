Samsung'un Unpacked Etkinliğinde Bizleri Neler Bekliyor?

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ve diğer cihazları hakkında hayranlarını bilgilendirecek.

Samsung’un Unpacked etkinliğine artık sayılı günler kaldı, Koreli şirketin bu etkinlikte Galaxy S10’ları tanıtması bekleniyor. Şirketin amiral gemisi cihazları haricinde katlanabilir telefonları da bu etkinlikte ilk kez görücüye çıkabilir. Peki Unpacked etkinliğinden neler bekleniyor?

Akıllı telefonlar

Çıkan haberler, etkinlikte üç tane telefonun tanıtılacağı yönünde. S9 serisinin halefleri olan S10 ve S10+ ve ek olarak S10e’nin tanıtılması bekleniyor. S10e’nin bu üçlü arasında, iPhone XR segmentine denk geleceği düşünülüyor.

Çıkan haberlere göre, S10e’nin ekranı 5,8 inç olacak, S10 ve S10+’ın ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,4 inç olacak. Ayrıca S10e, düz bir ekrana sahipken diğer iki model yanlardan kavisli bir ekrana sahip olacak. Telefonlarda çentik olması beklenmezken, tıpkı Huawei Nova 4, Honor View 20 ve Galaxy A9 Pro gibi ekranın köşesinde ufak bir nokta yer alacak.

Yüz tanıma sistemi konusunda kesin bir şey henüz olmasa da S10 ve S10+’da ekrana gömülü parmak izi okuyucuya kesin gözle bakılıyor. Çıkan bazı söylentilere göre Samsung, Qualcomm’un sesüstü algılayıcılarını kullanacak ki bu sensörlerin optik sensörlere göre daha güvenilir olduğu da dile getiriliyor. S10e’de ise ekran içi parmak izi okuyucu olması beklenmiyor.

Etkinlikte tanıtılacak olan tek telefonlar sadece S10 ailesi değil. Şirket, etkinlik için yayınladığı videosunda katlanabilir telefona dair göndermelerde de bulunmuştu.

Wall Street Journal kaynaklarının geçen sene ortaya attığı iddiaya göre, gizli bir S10 cihazı daha bulunuyor. İddiaya göre cihazın ekranı 7,6 inç büyüklüğünde ve 2 adet önde 4 adet arkada olmak üzere 6 adet kamerası bulunuyor. Ayrıca 5G desteği de söylentiler arasında. Tabii bunlar sadece iddia olduğu için Unpacked etkinliğinde böyle bir telefonun tanıtımı yapılmayabilir.

Kamera

Samsung, ne kadar çok kamera o kadar iyi telefon mottosunu benimsemiş olacak ki geçtiğimiz sene duyurduğu orta segment cihazında dört adet arka kamera bulunuyordu. S10 ve S10+’da kamera sayısı üç iken S10e’de ise çift kamera bulunacak.

Telefonların kamera kaliteleri konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Şirket, geçtiğimiz sene 32 MP ve 48 MP’lik akıllı telefon kameraları geliştirdiğinin duyurusunu yapmıştı ancak bu kameraların S10 ailesinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir netlik bulunmuyor.

Yonga seti

Normalde Samsung amiral gemisi cihazlarının iki varyantı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Samsung’un yonga seti sahip ve Asya pazarında satışa sunuluyor, diğerinde ise Qualcomm’un yonga seti bulunuyor ve dünyanın geri kalanında bu cihazlar satışa sunuluyor. S10 ailesinde de benzer bir strateji izleyeceği düşünülüyor. Asya pazarında satışa sunulacak telefonlarda Samsung’un kendi yonga seti olan Exynos 9820’nin, dünyanın geri kalanında ise Snapdragon 855 yonga setinin bulunması bekleniyor.

Çıkan bazı söylentilere göre, en üst segmentteki telefonlar 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olacak. Ayrıca Samsung’un Filipinler’deki sitesinde bir de S10+ özel sürümünden bahsediliyor. Bahsedilen cihazda 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip olacağı düşünülüyor.

Yazılım

Birkaç ay önce Samsung, One UI olarak adlandırılan yeni nesil bir Android dış görünüş birimini duyurdu. Bu kullanımı kolay daha büyük ekranlar anlamına geliyor ki zaten gruplama butonları ve menüde özel etkileşim bölgeleri bulunuyor. One UI’ın ilk olarak S10 cihazlarıyla aktifleştirileceği daha sonra diğer cihazlara dağıtılacağı düşünülüyor. Şirket, geçtiğimiz seneki geliştirici konferansında One UI’dan bahsetmişti ancak Unpacked’da da kendisine yer bulacağı düşünülüyor.

S10 cihazlarda, kriptopara birimi cüzdanı olan Samsung Blockchain KeyStore uygulaması yer alacak. Ayrıca Google’ın Night Sight moduna benzer Bright Night adında bir kamera modu da bulunacak.

Diğer şeyler

Samsung’un etkinlikte Galaxy Buds adlı verilen kablosuz kulaklığını da tanıtması bekleniyor. Sızdırılan görsellere göre, kulaklıklar telefonla kablosuz bir şekilde şarj edilebilecek. Yani, S10’larda telefondan telefona şarj özelliğinin bulunmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

S10’ların renk seçenekleri arasında beyaz, siyah ve turkuaz yeşili yer alacak. Söylentilere göre S10+'un özel sürümü için seramik siyah renk seçeneği de bulunacak.