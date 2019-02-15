Şimdi iPad Pro Düşünsün: Galaxy Tab S5e Duyuruldu (Video)

Samsung, 5.5mm'lik süper ince paneliyle iPad'in en büyük rakibi olacak Galaxy Tab S5e yayınlanan videoyla resmen duyuruldu.

Samsung, en yeni tablet modeli olan Galaxy Tab S5e'i (SM-T725) resmen duyurdu. 10.5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olan modelde 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. 4 adet stereo hoparlör barındıracak olan modelde Android 9.0 (Pie) işletim sistemi bulunuyor. Ancak üründe S Pen veya iris tarayıcı maalesef bulunmayacak.

Galaxy Tab S5e - Resmi Tanıtım Videosu

Samsung Galaxy Tab S5e - Donanım Özellikleri

10.5-inch (2560×1600 pixel) WQXGA 16:10 ekran boyutuyla Super AMOLED ekran

64bit Octa-core işlemci (2×2.0 GHz & 6×1.7 GHz)

4GB RAM / 64GB depolama alanı veya opsiyonel olarak 6GB RAM / 128GB depolama alanı

Android 9.0 (Pie)

13MP arka kamera

5MP ön kamera

4 farklı stereo hoparlör (Dolby Atmos)

Boyutlar: 245.0 x 160.0 x 5.5mm

Ağırlık: 400g

WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5, GPS, USB 3.1 Type-C

Hızlı şarj özellikli 7,040mAh batarya.

Son olarak en çok merak ettiğinizi düşündüğümüz konuya, fiyat bilgisine geçelim. Siyah, Gümüş ve Altın varyantlarla piyasaya çıkacak olan modelin giriş fiyatı 399 dolar (2105 TL) olarak belirlendi. Ürünün Türkiye fiyatı henüz belirsiz ancak 2019'un ikinci çeyreğinde, tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa çıkmasını bekliyoruz.