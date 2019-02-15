Samsung Galaxy M20, Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

Samsung, şirketin giriş segmentteki en yeni akıllı telefonu Galaxy M20'yi Türkiye'de ön siparişe açtı. Üstelik şirket, Galaxy M20'yi almak için acele edenlere muhteşem bir kampanya da düzenliyor.

Samsung’un yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M20, bugün itibari ile ön siparişe sunulmuş durumda. Yalnızca internet üzerinden satışa sunulacak olan Galaxy M20, bugünden itibaren Samsung Online Mağaza, GittiGidiyor.com, HepsiBurada.com, N11.com ve Trendyol.com mağazalarında ön sipariş ile satın alınabiliyor. Galaxy M20 hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre ön sipariş ile satın alınan cihazların teslimatı 24 Şubat ve daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilecek. Samsung, cihazın perakende satış fiyatını 1799 TL olarak açıkladı. Samsung Online Mağaza aracılığı ile 15 Şubat - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Galaxy M20 alacak tüketicilerden ilk 1000 kişi, 1 Yıllık Digiturk Evin Yıldızı Paketi, Dizi Paketi ve Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezon sonuna kadar Sporun Yıldızı Paketi hediyelerini kazanma şansı yakalayacak.

Samsung Galaxy M20 Özellikler