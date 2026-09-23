Samsung'un Yeni Patenti Spam Aramaları Telefon Çalmadan Engelliyor!

Samsung, spam arama engelleme teknolojisinde kuralları değiştirecek yeni bir patent aldı. Bu sistem, istenmeyen numaraları telefonunuz çalmadan ve ekranınız uyanmadan reddedebilecek.

Günümüzde akıllı telefonlar spam aramaları büyük ölçüde engelleyebiliyor. Ancak çağrı reddedilmeden önce telefonun kısa süreliğine çalması, titreşmesi veya ekranı aydınlatması hâlâ mümkün. Samsung'un yeni patenti, bu kısa temasın bile önüne geçmeyi hedefliyor.

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Sistem, istenmeyen çağrıyı telefona ulaştıktan sonra engellemek yerine daha erken bir aşamada durduruyor. Böylece spam arama cihazınıza ulaşmadan kesiliyor ve telefonunuzdan hiçbir tepki gelmiyor.

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Sistem nasıl çalışıyor?

Bir çağrı geldiğinde sistem, arayan numarayı telefondaki engellenen numaralar listesiyle karşılaştırıyor. Numara listede bulunuyorsa çağrı için telefonla bağlantı kurulmadan önce karşı ağa bir ret mesajı gönderiliyor.

Böylece çağrı telefona ulaşamadan kesiliyor. Telefonun çalması, titreşmesi veya ekranı açması için gereken süreç de hiç başlamıyor.

Telefon çalmadan spam çağrı engelleniyor

Çağrının telefona ulaşmadan kesilmesi, cihazın bu çağrıyla uğraşmasını da gerektirmiyor. Samsung, bunun gereksiz işlem ve pil tüketimini azaltabileceğini belirtiyor.

Patent henüz bir ürün özelliği anlamına gelmiyor. Samsung'un bu sistemi gelecekte telefonlarında kullanıp kullanmayacağı ise şimdilik belli değil.