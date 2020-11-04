Samsung W21 5G Tanıtıldı - Özellikleri, Fiyatı

Samsung’un iki ekrana sahip katlanabilir telefonu W21 5G, China Telecom ortaklığında tanıtıldı. 19.999 Yuan fiyat etiketine sahip akıllı telefon, özellikleriyle kullanıcıları cezbetse de fiyatıyla kendini sorgulatacak gibi görünüyor.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu W21 5G, resmi olarak piyasaya sürüldü. Samsung ve China Telecom ortaklığında özelleştirilen Heartland cep telefonu, gücünü Snapdragon 865+’dan alıyor ve 120 Hz yenileme hızı olan bir ekrana sahip. 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı versiyonlarına sahip akıllı telefon, 19.999 Yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

W21 5G, Samsung’un mirasını ve yenilikçi felsefesini destekleyen, amiral gemisi telefonlardan sayabileceğimiz birinci sınıf bir iş modeli olarak dikkat çekiyor. Son derece iddialı bir görünüme sahip akıllı telefon, altın rengiyle birlikte tanıtıldı. Samsung’un diğer katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2’den oldukça farklı görünen W21 5G, 7,6 inçlik dahili bir ekran ve 6,23 inç harici ekranla birlikte geliyor.

Samsung W21 5G donanım özellikleri

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu W21 5G’nin içerisinde en güçlü yonga setlerinden olan Snapdragon 865+ bulunuyor. İki farklı ekrana sahip akıllı telefonun dahili ekranı 2208 X 1768 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7,6 inçlik bir ekranken, bunun yanında 2260 x 816 piksel çözünürlüğe sahip 6,23 inçlik dahili ekran bulunuyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı kombinasyonuna ek olarak 25 W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik batarya bulunan akıllı telefonun 128,2 x 159,2 x 6,2 mm boyutlarında olduğu açıklandı.

Samsung W21 5G kamera özellikleri

Samsung’un yeni katlanabilir telefonunun ön tarafında iki adet 10 MP kamera bulunuyor. Bunun dışında cihazın arka tarafında ise 12 MP geniş açılı, 12 MP süper geniş açılı ve 12 MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera modülü yer alıyor.

Menteşeler sağlam ve aşınmaya dayanıklı

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu W21 5G’de daha sağlam ve aşınmaya dayanıklı menteşeler kullanıldı. Farklı durumlarda kullanılabilen Samsung Heartland serisi akıllı telefonlar, China Telecom ortaklığıyla fiyatına ek olarak birçok üyelik avantajı ve premium hizmeti de sunuyor.

Samsung W21 5G fiyatı

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu W21 5G, şu anda Çin’de 19.999 Yuan fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatı dolar cinsine vurursak yaklaşık 3.005 Dolar’la karşılaşıyoruz. Premium bir telefon fiyatı olarak kabul edebileceğimiz W21 5G şu anda sadece Çin’de satışa sunuldu. Telefonun önümüzdeki günlerde ülkemizde veya başka ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak bu fiyatın ülkemizde vergisiz olarak 25.290 TL’ye denk geldiğini söyleyelim. Vergilerle birlikte telefonun 40.000 TL’lere çıkabileceğini görüyoruz.

Samsung W21 5G teknik özellikleri