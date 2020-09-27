Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy W21 5G, Wi-Fi Alliance sertifikası aldı. Sertifika listelemesi, cihazda yer alacak bazı özellikleri de ortaya çıkardı.

Katlanabilir telefonlar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan mobil teknolojisi oldu. Özellikle Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Fold ile başlattığı katlanabilir akıllı telefon furyasına Galaxy W20, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold2 modelleriyle devam ederek sektörde iddialı olduğunu bizlere gösterdi.

Katlanabilir cihazların geleceğini fark eden ve bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsung, önümüzdeki günlerde yeni bir katlanabilir akıllı telefon daha tanıtmayı planlıyor. Geçtiğimiz yılki Galaxy W20 5G modelinin yerini alacak olan yeni akıllı telefonun, bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor ancak tanıtım öncesinde cihaza dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy W21 5G, Wi-Fi Alliance sertifikası aldı:

Daha önceleri hakkında birçok farklı duyum aldığımız Galaxy W21 5G, bugün 'SM-W2021' model numarasıyla Wi-Fi Alliance sertifikası aldı. Sertifikaya göre yeni telefon hem 5 GHz hem de 2.4 GHz ağları destekleyen çift bant özelliğine sahip olacak.

Bununla birlikte cihazın aygıt yazılım sürümünün W2021.011 olarak desteklendiğini gösteren listede telefonun işletim sistemi olarak Android 10 kullanacağını bilgisi yer alıyor. Son olarak listede gösterilen diğer özellikler arasında Wi-Fi 6 ağ desteği ve Wi-Fi Direct yer alıyor.

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy W20 5G modeli, gücünü 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamayla eşleştirilmiş Snapdragon 855+ modelinden alıyordu. Bu noktada yeni modelin yonga seti olarak Snapdragon 865+'ı kullanması, özellikle kamera ve batarya kısmında iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Güney Koreli firmanın yeni katlanabilir akıllı telefonu hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. İddiaya göre şirket, telefonu 2020 yılı sona ermeden önce piyasaya sunmayı planlıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde cihaza dair yeni detaylar ortaya çıkabilir.