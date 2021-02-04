Samsung, Wi-Fi 6E Teknolojisinin Avantajlarını Açıkladı

Samsung, YouTube kanalından paylaştığı bir video ile Galaxy S21 ailesinde yer verdiği Wi-Fi 6E teknolojisinin avantajlarını paylaştı. Samsung'a göre Wi-Fi 6E, kablosuz ağ konusunda büyük avantajlar sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daima kablosuz bağlantı teknolojilerinin gelişimine en çok önem veren şirketlerden biri olmuştur. Son amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 Ultra’da Wi-Fi 6E teknolojisine yer veren Samsung, gelişmiş Akıllı Wi-Fi ve OpenRoaming teknolojileriyle kullanıcılara en yeni nesil mobil iletişim deneyimi vadediyor.

Wi-Fi 6E teknolojisini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olan Samsung Galaxy S21 Ultra, 6 GHz bandını kullanarak daha hızlı ve daha güvenilir bir kablosuz ağ bağlantısı sunuyor. Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümü Ar-Ge Grubu Başkan Yardımcısı Jong-Mu Choi, Samsung YouTube kanalında paylaşılan bir video ile Samsung’un Wi-Fi teknolojisi konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

2009 yılında Galaxy akıllı telefonlar ile dünyada ilk kez “mobil erişim noktası oluşturma” özelliği sunduklarını ifade eden Choi, ilerleyen dönemde de Wi-Fi Direct, Wi-Fi Sharing, Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6 teknolojilerinde de öncü çözümler ortaya koyduklarını belirtiyor.

Wi-Fi bağlantı hızının özellikle havaalanı, üniversite gibi kalabalık alanlarda ciddi şekilde yavaşladığını hatırlatan Choi, 6 Ghz bantların kullanımının bu soruna bir çözüm oluşturduğunu ifade ediyor. Wi-Fi 6E teknolojisini bir otomobil trafiği ile tarif eden video, 5Ghz ve 2,4Ghz cihazların bir “bağlantı trafiği” oluşturduğunu, 6Ghz bağlantılı cihazların ise ayrı bir kanal üzerinden bağlanarak maksimum hız sunabildiğini gösteriyor.

Samsung’a göre Wi-Fi 6E teknolojisinin bir başka avatandajı da kapsama alanı. 5Ghz ve 2,4Ghz bantlarının sınırlı bir kapsama yarıçapına sahip olduğunu ifade eden Jong-Mu Choi, 6Ghz bandını kullanan Wi-Fi 6E’nin ise çok daha geniş bir kapsama alanı sunduğunu dile getiriyor.

Samsung’un Wi-Fi 6E teknolojisinin avantajlarını açıkladığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz