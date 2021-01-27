iPhone 13'te Wi-Fi 6E Desteği Olacağı İddiaları Güçleniyor

MacRumors'ta yer alan bir habere göre Apple, iPhone 13 serisini Wi-Fi 6E desteğiyle donatmaya kararlı. Bu bağlamda, yatırımcısı olduğu Skyworks ile anlaşamayan Apple'ın, Samsung Galaxy S21 Ultra için Wi-Fi 6E bileşenleri üreten Broadcom'a ulaştığı söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın eylül ayında duyurmasını beklediğimiz iPhone 13 ailesi ile ilgili dile getirilen bir iddiadan bahsetmiştik. Bu iddiaya göre Apple, iPhone 13 ailesi ile birlikte Wi-Fi 6E desteğini bir standart haline getirecekti. Bugün yaşanan yeni bir gelişme ise bu iddiayı destekler nitelikte.

MacRumors tarafından hazırlanan bir habere göre Apple'ın ciddi yatırımlar yaptığı Skyworks isimli bir tedarikçi, şirketin Wi-Fi 6E amplifikatörleri talebine pek de sıcak bakmıyor. Hal böyle olunca da Apple, bu konuda dünyanın en popüler geniş bant bağlantı donanımları üreten şirketlerinden bir tanesi olan Broadcom'a yöneldi. Böylelikle Broadcom, Samsung'dan sonra Apple için de Wi-Fi 6E destek birimleri üretecek.

Samsung Galaxy S21 Ultra'dan sonra iPhone 13'te de Wi-Fi 6E desteği bulunabilir

Broadcom, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2021 model amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra için de Wi-Fi 6E destekli bileşenler üretti. Yani şirket, bu konuda yeterince deneyimli. MacRumors'ta yer alan iddialar, Apple'ın da bu deneyimden faydalanmak istediğini gözler önüne seriyor. Ancak Broadcom ile Apple arasındaki görüşmelerin ne düzeyde olduğuna dair en ufak bir bilgi paylaşımı bulunmuyor.

Wi-Fi 6E teknolojisi, Wi-Fi 6'nın sahip olduğu tüm özellikleri, 6 GHz bandına kadar genişletiyor. Bu teknoloji sayesinde 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi bağlantılarının ötesine geçiliyor. Bu da daha fazla geniş bant ve daha az parazit anlamına geliyor. Ayrıca başta ABD olmak üzere pek çok ülke, 6 GHz bandının lisanssız kullanımı için izin vermeye başladı. Alınan karar, bu ülkelerdeki Wi-Fi 6E destekli cihazların önemini artırmış oldu. İşte Samsung'dan sonra Apple da yaşanan gelişmeler doğrultusunda çalışmaları sürdürüp, yeni teknolojileri vakit kaybetmeden son tüketiciye ulaştıracak gibi görünüyor.

Apple'ın eylül ayında duyurması beklenen iPhone 13 ailesi ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.