Samsung, önümüzdeki CES fuarında görücüye çıkaracağı yeni yapay zekâlı akıllı ev eşyalarını tanıttı.

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde akıllı ev cihazları artık yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda dijital asistanlarla donatılmış hâle geliyor. Samsung bir süredir bu alana yatırımlar yapıyor ve evlerimize daha fazla ekran ve yapay zekâ entegre ediyor.

Tabii bu teknolojiler beklendiği kadar yaygınlaşmış değil. Hâlen daha ev eşyalarında gerekli işlevini yerine getirdiği sürece bu tarz ekran veya yapay zekâlara ihtiyaç olmadığını düşünen büyük bir kesim mevcut fakat Samsung hedefinden şaşmayarak CES 2025 fuarında sergileyeceği dört yeni akıllı cihazı olan buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi ve kurutma makinesini tanıttı.

Samsung yapay zekâlı yeni akıllı ev eşyalarını tanıttı

Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü 21,5 inç ve 32 inç ekranlı Family Hub buzdolapları ile mutfaklara bu teknolojileri taşımıştı ancak şimdiki yeni cihazlarında daha küçük "AI Home" ekranlarına yer veriyor.

Bu daha kompakt ekranlar, cihazların kullanımını kolaylaştırmayı ve mutfakta daha entegre bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Örneğin Samsung’un yeni fırını, yemek pişirme sürecini baştan sona optimize ediyor. Fırın, tariflere uygun zaman ve sıcaklık önerileri sunmanın yanı sıra, yemeğinizi dâhili kamerayla izleme imkânı da tanıyor. Ayrıca bu kamera, SmartThings uygulaması üzerinden yemeğin pişme durumunu kontrol etmenizi sağlıyor.

Fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi ve dahası

Yeni buzdolabı ise SmartThings ekosistemi ile uyumlu üçüncü taraf cihazları kontrol etme imkânı sunuyor. Örneğin Philips Hue ışıkları ya da diğer akıllı ev cihazlarınızı artık buzdolabınızın ekranından yönetebilirsiniz. Üstelik sesli komut desteği ile de bu işlemleri kolayca gerçekleştirmek mümkün.

Yeni Bespoke AI çamaşır makinesi ve kurutma makinesi seti de kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu iki yeni cihaz, yıkama döngüleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarken, enerji tüketimiyle ilgili verileri de kullanıcıyla paylaşıyor.

Peki siz Samsung'un akıllı ev eşyaları konusundaki yeni atılımları ve ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.