Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonunun gelecek yıl dev bir ekranla tanıtılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan iddialara göre Samsung, katlanabilir telefonlardan sonra bir de yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon üzerinde çalışıyordu. Bu modelle ilgili uzun bir sessizlikten sonra yeni iddialar ortaya çıktı.

İddialara göre Samsung, bu yuvarlanabilir ekranlı telefonu 2025 yılında tanıtacak. Yeni akıllı telefonun ekran boyutu ise tamamen açıldığında tam 12,4 inç olacak. Bu durumda da yeni akıllı telefon, Mate XT Ultimate'in 10,2 inçlik üçe katlanabilen cihazından daha büyük olacak.

Bu ekranı SID Display Week 2024'te görmüş olabiliriz

Her ne kadar şu ana kadar bu modelle ilgili çok fazla bilgi görmemiş olsak da Samsung, SID Display Week 2024'te 12,4 inçlik yuvarlanabilir bir ekran tanıtmıştı. Üstelik bu ekranın altında bir de kamera olacağı belirtiliyor. Haberler doğruysa Samsung'un yuvarlanabilir akıllı telefonu dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu olacak.

Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Fold 5G'yi Şubat 2019'da tanıtmıştı. Sonraki yıllarda çok sayıda akıllı telefon üreticisi de bu pazara giriş yapmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, yapacağı bu atırımla birlikte rakiplerini bir kez daha geride bırakmayı amaçlıyor.

Yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonun çıkışına yaklaşık bir yıl var. Hâliyle gelecekte telefonla ilgili olarak daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.