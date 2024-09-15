Samsung Galaxy S25 Ultra'nın muhtemel tasarımı ortaya çıktı. Görsel, S24 Ultra arasında ne gibi farklar olacağını gözler önüne serdi.

iPhone 16 tanıtımından sonra tüm gözler Samsung’a çevrilmiş durumda. Şirket, 2025’in başlarında yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak. Cihazların gelmesine hâlâ aylar olsa da son zamanlarda önemli sızıntıların çıktığını görüyorduk. Örneğin birkaç gün önce standart Galaxy S25 modelinin tasarımı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise serinin üst seviye Ultra modeliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımızda Ice Universe, bugün Samsung Galaxy S25 Ultra’nın muhtemel tasarımını bizlerle buluşturdu.

Galaxy S25 Ultra böyle gözükebilir:

*Ice Universe

Ice Universe’ün paylaştığı render görsel, Galaxy S25 Ultra’yı Galaxy S24 Ultra ile karşılaştırıyor ve aralarında ne gibi farklar olduğunu gösteriyor. Soldaki Galaxy S24 Ultra’ya, sağdaki ise S25 Ultra’ya ait.

Görsellere göre telefonda önemli tasarım değişiklikleri göreceğiz. Bu konuda en çok dikkat çeken kısım, köşeli tasarımdan ziyade yuvarlak köşelere dönülecek olması. Şirket, son birkaç yıldır dikdörtgen şekilde Ultra modelleri çıkarıyordu. Ancak yeni seride değişiklik göreceğiz ve birkaç nesil önce gördüğümüz yuvarlak köşeler geri dönecek. Kutu benzeri tasarımı sevenleri üzecek bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün ancak o kadar da kötü görünmüyor. Hatta beğenenlerin sayısı oldukça fazla olacaktır.

Bunlar dışında Samsung, telefonda kalın ve ağır metal orta çerçeveyi kaldıracakmış. Bu şekilde de ağırlığı düşerek daha hafif bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda selefine kıyasla inceldiğini de görebiliriz.

Daha önce sızan tasarım örneklerinde de yuvarlak köşeleri görmüştük. Ice Universe de bunu desteklemiş oldu. Telefonların ocak veya şubat ayları gibi tanıtılması bekleniyor. O zaman gerçek olup olmayacağını göreceğiz.