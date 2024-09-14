Çinli teknoloji şirketi TECNO, düzenlediği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu PHANTOM V Flip2'yi duyurdu. Samsung'un Galaxy Z Flip serisi telefonlarına rakip olan PHANTOM V Flip2, fena sayılmayan özelliklere ve kabul edilebilir bir fiyat etiketine sahip.
TECNO PHANTOM V Flip2, 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.9 inç boyutlu bir AMOLED ekranla donatıldı. Telefonun kapağında ise 3.64 inç boyutlu küçük bir ekran daha bulunuyor. Bu küçük ekranın çözünürlük değeri ise 1056 x 1066 piksel olarak açıklandı. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.
Karşınızda TECNO PHANTOM V Flip2
MediaTek Dimensity 8020 işlemciden güç alan akıllı telefon 8 GB RAM (+8 GB sanal RAM) ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Android 14 tabanlı HiOS arayüzü ile çalışan TECNO PHANTOM V Flip2'nin bataryası ise 4.720 mAh olarak açıklandı. Bu batarya, 70W hızlı şarj desteği vadediyor.
Telefonun kapak ekranının hemen sol tarafında ikili kamera kurulumu görüyoruz. Dikey olarak hizalanmış bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Şirket, yeni akıllı telefonunu yapay zekâ ile desteklediğini açıkladı.
TECNO PHANTOM V Flip2 teknik özellikleri
|Ekran
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|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8020
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|32 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP
|Batarya
|4.720 mAh (70W)
|İşletim Sistemi
|HiOS (Android 14)
TECNO PHANTOM V Flip2 fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|699 dolar