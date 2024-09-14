TECNO, dikey katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu TECNO PHANTOM V Flip2'yi duyurdu. Telefonun fiyatı da özellikleri de hiç fena değil.

Çinli teknoloji şirketi TECNO, düzenlediği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu PHANTOM V Flip2'yi duyurdu. Samsung'un Galaxy Z Flip serisi telefonlarına rakip olan PHANTOM V Flip2, fena sayılmayan özelliklere ve kabul edilebilir bir fiyat etiketine sahip.

TECNO PHANTOM V Flip2, 120 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan 6.9 inç boyutlu bir AMOLED ekranla donatıldı. Telefonun kapağında ise 3.64 inç boyutlu küçük bir ekran daha bulunuyor. Bu küçük ekranın çözünürlük değeri ise 1056 x 1066 piksel olarak açıklandı. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda TECNO PHANTOM V Flip2

MediaTek Dimensity 8020 işlemciden güç alan akıllı telefon 8 GB RAM (+8 GB sanal RAM) ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Android 14 tabanlı HiOS arayüzü ile çalışan TECNO PHANTOM V Flip2'nin bataryası ise 4.720 mAh olarak açıklandı. Bu batarya, 70W hızlı şarj desteği vadediyor.

Telefonun kapak ekranının hemen sol tarafında ikili kamera kurulumu görüyoruz. Dikey olarak hizalanmış bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Şirket, yeni akıllı telefonunu yapay zekâ ile desteklediğini açıkladı.

TECNO PHANTOM V Flip2 teknik özellikleri

Ekran İç Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2640), 120 Hz AMOLED

Kapak Ekranı: 3.64 inç, 1056 x 1066 piksel, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8020 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP Batarya 4.720 mAh (70W) İşletim Sistemi HiOS (Android 14)

TECNO PHANTOM V Flip2 fiyatı