Samsung, en yeni katlanabilir telefon modellerinden olan Galaxy Z Fold6'nın boyasının sökülme nedeni olarak orijinal olmayan şarj cihazlarının kullanılmasını gösterdi.

Amiral gemisi akıllı telefonlar hiç de ucuz şeyler değil ve insanlar, bu cihazları aldıklarında genellikle uzun süre sıkıntısız şekilde kullanmayı beklerler. Bazı Samsung Galaxy Z Fold6 kullanıcıları ise yeni aldıkları telefonların boyalarının bir süre sonra sökülmeye ve dökülmeye başladığını fark etti.

Konuyla ilgili olarak Samsung'dan bir açıklama geldi. Güney Koreli teknoloji devine göre akıllı telefonlarda görülen bu sorunun sebebi üretimdeki bir hata değil, kullanıcıların orijinal olmayan şarj aletleri kullanması. Samsung'a göre, üçüncü parti şarj aletlerinde yaşanan "akım sızıntısı" nedeniyle, telefon aynı anda hem şarja takılıp hem de elde tutulduğunda boyada bozulmalar meydana geliyor.

Tek sorun üçüncü parti şarj cihazları olmayabilir

İlginç bir şekilde, akıllı telefonla birlikte kullanılan EMS masaj cihazının da benzer bir soruna neden olabiliyor. Bu da telefonların bazı akım türlerine karşı hassas olduğunu düşündürüyor. Bataryada kullanılan teknolojiler bu türden sorunların etkisini arttırmış olabilir.

Samsung, müşterilerinden orijinal şarj cihazı kullanmalarını veya onaylanmış üreticilerden alınan şarj cihazlarının kullanımasını istedi. Ayrıca akıllı telefonları EMS masaj aletleri ile kullanmamaları çağrısında bulundu. Öte yandan Samsung kullanıcıları bu açıklamaya karışık tepkiler verdi ve Güney Koreli firmayı suçu kullanıcılara yıkmakla suçladılar.