Xiaomi, yeni kitap gibi katlanabilir telefonu Mix Fold 4'ü tanıttı. Cihaz, hem inceldi hem de daha güçlü hâle geldi.

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte birçok yeni ürününü tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni de katlanabilir telefonlardı. Şirketin ilk dikey katlanabilir modeli Mix Flip’i sizlerle paylaşmıştık. Buna ek olarak hâlihazırda bulunan kitap gibi katlanabilir model Mix Fold da yenilendi.

Xiaomi Mix Fold 4, tasarımdan performansına kadar birçok iyileştirilmiş özellikle geliyor ve Samsung Galaxy Z Fold6, HONOR Magic V3 gibi cihazlara rakip olmayı amaçlıyor.

Xiaomi Mix Fold 4 nasıl özellikler sunuyor?

Xiaomi Mix Fold 4, önceki nesline kıyasla küçülerek daha ince bir tasarımla geliyor. Bu küçülmeye rağmen hem daha güçlü olduğunu hem de büyük bataryayla geldiğini belirtelim. Cihazın ağırlığı 226 gram. Kalınlığı ise katlı olmadığında 4,59 mm, katlandığında ise 9,47 mm. İncelik konusunda dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan HONOR Magic V3’e çok yakın. O cihazın 9,2 mm kalınlığı vardı.

Cihazın kapak ekranına baktığımızda 6,56 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 1080x2520 piksel çözünürlüğe sahip bir panelle karşılaşıyoruz. İç ekranın ise 120 Hz yenileme hızı ve 2224x2488p çözünürlüğe sahip 7,98 inç boyutunda olduğu açıklandı. Her iki ekranda da 3000 nit maksimum parlaklık sunuluyor.

Xiaomi Mix Fold 4, tıpkı kardeşi Mix Flip gibi Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Bu işlemci 12/16 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 1 TB’a kadar çıkıyor.

Arkada 50 MP ana, 50 MP telefoto, 12 MP ultra geniş ve 10 MP periskop telefoto kamera olmak üzere 4 sensör görüyoruz. Periskop kamera, 5x optik zoom sunuyor. Hem iç ekranda hem de kapak ekranın 16 MP’lik iki selfie kamerası mevcut.

Siyah, mavi ve beyaz seçenekleriyle sunulacak cihaz Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkış yapacak. 67W kablolu, 50W kablosuz desteğe sahip 5100 mAh’lik bataryayı da unutmayalım.

Xiaomi Mix Fold 4 teknik özellikleri

Ekran Kapak ekranı: 6,56 inç, 1080x2520p, 120 Hz, LTPO AMOLED

6,56 inç, 1080x2520p, 120 Hz, LTPO AMOLED İç ekran: 7,98 inç, 2224x2488p, 120 Hz, LTPO AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP, 10 MP Ön Kamera 16 MP, 16 MP Batarya 5100 mAh (67W) İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Xiaomi Mix Fold 4 fiyatı