Aslında genel olarak sanatın gücünü çok hafife alıyoruz. Çünkü sanat, estetik bir zevkten çok daha fazlasını sunuyor.

Birçok insanı sanat galerisinde, müzelerde duygusal bir derinlik yaşarken görmüş olabilirsiniz. Bu etkileşimin ardında olanlar ise bundan çok daha fazla.

Bilim insanları, bu etkileşimin “beyin” üzerindeki etkilerini de araştırmışlar, bakın ortaya ne çıkmış!

İnsan beyni, sanat eserlerine baktığında farklı tepkiler veriyor.

Hollanda'dan bilim insanları, orijinal sanat eserleri ile bu eserlerin tıpkıbasımlarının beyin üzerindeki etkilerini inceledikleri bir çalışmada, beynin nasıl farklı tepki verdiğini gözler önüne serdi. Sonuçlar ise sanatın etkisinin yalnızca görsel değil; aynı zamanda derin bir nörolojik bileşeni olduğuna işaret ediyor.

Araştırma, Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcıların, Jan Vermeer'e ait, hepimizin yakından bildiği meşhur İnci Küpeli Kız tablosunun orijinaline ve bu tablonun posterine bakarken göz izleme teknolojisi ve MRI taramaları ile beyin aktiviteleri kaydedildi.

Sonuçlara göre orijinal sanat eserine bakarken beyindeki aktivite 10 kat artmıştı.

Bunun sonucunda insan beyninin, orijinal bir sanat eserine tepki verirken daha fazla bağ kurduğunu, daha derinlemesine bir uyarılma yaşadığını söyleyebiliriz. Bunun yanında beynin hangi bölgelerinin uyarıldığı da tespit edildi.

Beynin "precuneus" bölgesinde oldukça güçlü, olumlu bir tepki gözlemlendi. Burası, bilinç, düşünce ve kişisel anılarla ilgili işlevleri yöneten bir bölge. Dolayısıyla orijinal eserlerin bu tür zihinsel süreçlere daha fazla katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Aynı durum, Gerrit van Honthorst’un Viyolonist tablosunda yaşandı.

Orijinal tabloya bakan katılımcıların beyinlerindeki olumlu tepki 0,41'lik bir değere ulaşırken, aynı tablonun posterine bakıldığında tepki, 0,05'e düşmüştü. Bu büyük fark, beynin sanatsal deneyimi nasıl algıladığını net bir şekilde ortaya koyuyor: Orijinal eser, izleyicinin zihninde çok daha derin bir iz bırakıyor.

Beyin, sanat eserlerini anlamlandırmaya çalışırken çeşitli bilişsel süreçler yaşıyor. Bu da aslında sanatın ne kadar duygulara ve zihne hitap ettiğinin güzel bir örneği.

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