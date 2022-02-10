'Canı Sıkılan' Güvenlik Görevlisi, 90 Yıllık Esere Göz Çizdi

Rusya'da sanat galerisinde sıkılan bir güvenlik görevlisi, 90 yıllık olduğu belirtilen sanat eserine göz çizmeye karar verdi. Hasar verilen sanat eserinin değerinin 1 milyon dolar civarında olduğu açıklandı.

Sanat galerileri, zaman zaman ilginç haberlere ev sahipliği yapabiliyor. Bu haberlerin çoğuysa genellikle sergilenen eserlere verilen zarar üzerine oluyor. Örneğin birkaç ay önce sanat galerisinde dolaşan bir çift, değeri 500 milyon dolar olan bir sanat eserini, sanat eserinin bir parçası olarak yerde bulunan boya ve fırçayı alarak boyamışlardı. Geçtiğimiz gün de buna benzer, ama daha da ilginç bir nedenden gerçekleşen bir olay yaşandı.

Rusya’da gerçekleştirilen bir resim sergisinde sanatçı Anna Leporskaya’nın ‘Three Figures’ isimli eserine bakanlar, normalde olmaması gereken bir şeyle karşılaştılar. Burun, ağız ve göz gibi hiçbir yüz çıkıntısına yer vermeyen bu eserde birden iki yüzde gözler belirdi. Bu gözleri çizen kişininse ‘sıkılan’ bir güvenlik görevlisinin olduğu açıklandı.

90 yıllık esere kalemle göz çizdi:

Yapılan açıklamaya göre sergide sıkılan güvenlik görevlisi, eline bir kalem alıp bu yüzlerden ikisine ikişer tane göz çizmeye karar verdi ve yaptı da. Güvenlik görevlisinin işinin ilk gününde olduğu belirtilirken, kalemle göz çizilen eserin toplam 1 milyon dolar değere sahip olduğu açıklandı. Eseri eski haline getirmenin ücretiyse 3.360 dolar şeklinde belirtildi. Eser, 1930’lı yıllarda çizilmişti.

Eserin orijinali.

Söz konusu hasarı veren güvenlik görevlisineyse 534 dolarlık ceza ve bir yıllık çalışma cezası verilebileceği açıklandı. Eserin restore edilmesi için belirlenen 3.360 dolarlık ücretinse güvenlik görevlisinin bünyesinde bulunduğu şirket tarafından ödeneceği ifade edildi.