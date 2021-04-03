Sanat Galerisini Dolaşan Çift, Yarım Milyon Dolarlık Tabloyu

Güney Kore'de bir sanat galerisini dolaşan çift, karşılaştıkları dev bir tabloyu farklı amaçlı bir tabloyla karıştırınca eline boyayı aldı ve tabloyu boyadı. Fakat hem ellerine aldıkları boya hem de tablo, toplamda 500 bin dolar değerindeki bir eserin parçasıydı.

Her insanın içini farklı bir şekilde gerçek dünyaya aktardığı sanat dünyası, zaman zaman ilginç olaylara da ev sahipliği yapabiliyor. Bugünse anlatacağımız olaydaki kişilerin sonradan mutlaka içini cızlatan bir haberle karşılaştık. Her şey Güney Kore'de bir çiftin çizilen tablolara göz atmak üzere sanat galerisini ziyaret etmesiyle başladı.

Galeriyi ziyaret eden çift, dolaştıkları sırada duvarda asılı duran bir tabloyla karşılaştı. Dev boyuttaki bu tablo, dışarıdan bakıldığında pek de korunaklı bir sanat eserine benzemiyordu. Tablonun hemen önünde yerde yer alan boya kutuları da tablonun katılımcılar tarafından oluşturulduğu algısı yaratıyordu. Dolayısıyla çift, dev tabloda bir yer edinme fikriyse ellerine yerden boya ve fırça alarak tabloya daldı.

Boyadıkları tablo 500 bin dolar değerindeki bir eserdi:

Fakat çiftin büyük ihtimalle dikkatsizliğinden dolayı bilmediği bir detay bulunuyordu. Yerden boya ve fırça alıp giriştikleri bu tablonun önündeki boya kutuları sanat eserinin bir parçasıydı ve bu kutuların önünde de "Dokunmayın" yazısının bulunuyordu. İçin çift için en iç yakan kısmıysa rastgele fırça dokundurdukları tablonun değerinin 500 bin dolar değerinde bir eser olmasıydı.

Yaptıkları eylem sonucunda göz altına alınan çift, polise verdiği ifadede tablonun "katılımcı sanat eseri" olduğunu düşündüklerini, bu yüzden de boyadıklarını açıkladı. Galerinin yöneticisi Kang Wook, "Katılımcı sanat eseri olarak bunu yapmalarına izin verildiğini düşündüler ve hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eski haline getirilip getirilemeyeceği konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.