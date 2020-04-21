2022 yılında piyasaya çıkması beklenen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmadan önce polis otomobili maketi olarak işlev görmeye başladı. Çalışma, Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobilin prototipi, yaklaşık 4 ay önce gösterilmişti. 2022 yılında yollarda olması beklenen tamamen elektrikli bir motora sahip yerli otomobil, henüz piyasaya çıkmadan ilginç bir görevde karşımıza çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, dikkat çeken bir girişime imza atarak yerli otomobil maket polis aracına dönüştürdü.

Fabrika çalışmalarına da başlanan yerli otomobilin sedan modeli üzerine yapılan çalışma sonucu araç, bir polis otomobiline dönüştürüldü ve hazırlanan maket yol kenarına yerleştirildi. Yerli otomobil maketinin üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde gerçek bir polis aracı gibi tepe lambası da yanıyor. Daha önce de birçok ilde uygulanan bu yöntem, sürücülerin kurallara uyması için yapılıyor.

Bazı yurttaşlar otomobil maketiyle fotoğraf çektiriyor:

Bazı yurttaşların da yerli otomobili ilk gez canlı görmesinin etkisiyle fotoğraf çektirmek için yol kenarında durduğu gözlemlendi. Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceği açıklanan araç için fabrika ön çalışmaları başlamıştı. Çalışmaların ve üretim merkezinin son durumu hakkında bir açıklama yapılması amacıyla 12 Mart tarihinde bir toplantı yapılacaktı ancak fabrika tanıtımına erteleme geldi.

'Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması' adı verilen toplantının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bugün yapılan açıklamayla Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılacak Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı’nın 12 Mayıs’ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursa ili Gemlik ilçesi sınırları içerisinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesiyle ilgili 12 Mayıs 2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi. Geçen haftalarda da otomobillerin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edilmişti.