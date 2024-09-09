Şarapların diğer alkollerin aksine 750 ml’lik şişelerde üretildiğini hiç fark ettiniz mi? Peki şarabı diğer alkollerden ayırt edici kılan nedir?

Şimdilerde elbette şarap şişeleri 750 ml dışında farklı boyutlarda da üretilmekte. Ancak hiçbir alkol şişesi, 750 ml’lik değil.

Gelin, bunun sebebine bakalım.

Bu konuya dair birden çok teori bulunuyor.

1975 yılında Avrupa Ambalaj Mevzuatı, şarabın yalnızca belirli ölçülerdeki kaplarda şişelenmesi hâlinde satılabileceğini belirtmişti. Bu sayede 750 ml hem müşteriler hem de şarap üreticileri için ister istemez en uygun boyut hâline gelmiş oldu.

Ayrıca 18. yüzyılda, şarabın farklı kaplarda değil de cam şişelerde saklanmasının önemi fark edildi. O dönemlerde cam şişeler, cam üfleyiciler tarafından yapılıyordu. Üreticilerin akciğerleri elbette belirli bir güce sahipti ve yalnızca 650-750 ml’lik şişeler üfleyebiliyorlardı.

Bu sebeple bunlar arasında en büyüğünü, yani 750 ml’lik şişeyi kullanmaya karar verdiler ve şarap şişeleri, bu boyutta üretilmeye başlandı.

Yine o dönemde her şarap şişesine yalnızca 2 galon sığabiliyormuş ve İngilizler, kutu başına 12 şişe koymaya karar vermişler.

Sonuç ise 1 şişe 750 ml. Öte yandan ABD ve İngiltere, ons ve kesir birimlerini kullanırken Avrupa’da metrik sistem kullanılıyordu. Küresel ticaretteki tutarlılık için ise düzenlemelere ihtiyaç vardı.

1970’lere gelindiğinde Avrupa sanayi ülkeleri ve ardından ABD, Kanada ve dünyanın diğer ülkeleri, 75 ml’lik bir hacim üzerinde anlaşarak şişe boyutlarını standartlaştırma yoluna gitti.

Tüm bu teoriler, anlaşmalar ve mevzuatlar neticinde şarap şişeleri 750 ml üretilmeye devam etti.

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