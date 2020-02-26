Her Bütçeye Uygun 16 Kablolu Kulak İçi Kulaklık

Kablosuz kulaklıklar, son dönemlerin en popüler teknolojik ürünlerinden bir tanesi. Ancak bazı kullanıcılar, kablosuz kulaklıklardansa gelenek kulaklıkları tercih edebiliyorlar. Bizler de sizler için, satın almak isteyebileceğiniz 16 kulaklık modelini derledik.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza onca yenilik girdi. Bu yeniliklerden bir tanesi de kablosuz kulaklıklardı. Bağlantılarını Bluetooth aracılığıyla gerçekleştiren bu kulaklıklar, geleneksel ürünlere göre hayli kullanışlı görünüyor. Ancak bazı kullanıcılar, şu an için kablosuz kulaklıklara tam olarak alışamamış durumdalar.

Eğer sizler de kablosuz kulaklıklardan hoşlanmıyorsanız, bu haberimiz tam olarak sizin için. Çünkü şimdi size, piyasada satın alabileceğiniz 16 kablolu kulak içi kulaklık modelinden bahsedeceğiz. Farklı fiyat kategorilerinde sunulan bu kablolu kulaklık modelleri, yeni bir kablolu kulaklık satın almak isteyen tüm takipçilerimize hitap edecek şekilde. Dilerseniz hemen, sizleri için araştırdığımız kablolu kulaklık modellerine geçelim.

Uzun süreli kullanabileceğiniz 16 kablolu kulak içi kulaklık

Samsung Bass Hd Ses AKG EO-IG955 Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 34,90 TL

Eğer son dönemlerde uygun fiyatlı bir kablolu ve kulak içi kulaklık arıyorsanız, bu ürünü satın almak isteyebilirsiniz. Çok uzun süreli kullanabileceğinizi düşünmediğimiz bu kulaklık modeli, orta vadede yeteri kadar işinizi görecektir.

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Huawei Kulak içi Mikrofonlu Kulaklık

Fiyat: 35 TL

Son dönemlerde piyasaya sürülen akıllı telefonlar, 3,5 mm kulaklık girişi içermeyebiliyorlar. İşte bu tür kulaklıklar için geliştirilmiş olan bu kulak içi kulaklık modeli, USB Type-C girişine sahip.

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Sony Mdrex15Lplı Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 59,90 TL

Sony'nin en popüler kablolu kulaklık modellerinden bir tanesi olan 'Mdrex15Lplı' tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılarken uzun süreli de kullanım imkanı sunuyor.

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JBL T110 Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 89,90 TL

Bizim de deneyimlediğimiz bu kablolu kulak içi kulaklık, ses ve mikrofon kalitesini mümkün olan maksimum seviyede sunuyor. Eğer bütçeniz yetiyorsa kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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Apple iPhone Kablolu Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 94,90 TL

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone'larıyla birlikte tüketicilere buluşturulan kablolu kulaklıkları, ses kalitesi açısından yeteri miktarda kaliteyi sunuyor. Eğer iPhone'unuzda kullandığınız orijinal kulaklığınız eskidiyse, bu ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünün satış sayfasına erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sony Mdr-Ex110Ap Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 98,90 TL

Sony'nin yine popüler modellerinden bir tanesi olan Mdr-Ex110Ap de ses kalitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir ürün.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Urbanbears Sumpan Control Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 117 TL

Örgü kablosuyla benzerlerine oranla biraz daha dayanıklı olan bu outlet ürün, ihtiyaçlarınızı uzunca bir süre karşılayabilecek türden bir kulaklık modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Urbanears Sumpan Kablolu Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 128,90 TL

Az önce paylaştığımız outlet ürünün el değmemiş ve biraz daha farklı bir versiyonu ola Sumpan modeli, sunduğu ses kalitesi ve örgü korumasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL T205 Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 129 TL

Listemizin üst sırasında bulunan T105'in gelişmiş bir versiyonu olan T205, altın renge takıntısı olan tüketicileri etkileyebilecek cinsten bir ürün.

Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Hybrid PRO 2 Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 139,48 TL

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, piyasaya sürdüğü hemen her ürünle popüler olan şirketlerden bir tanesi. Genellikle akıllı telefonlarıyla haberlerimize konu olmayan başaran Xiaomi, bu kez de Hybrid PRO 2 modeliyle aklımızı çelmeyi ve bu listeye girmeyi başarıyor.

Ürünü satın almak isteyen takipçilerimiz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Sennheiser CX 200 Street II Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 140 TL

Almanya merkezli teknoloji üreticisi Sennheiser, ses kalitesi ve dayanıklılık açısından kendisini ispatlamış olan şirketlerin başında geliyor. Eğer Alman teknolojilerini kullanmayı seven bir tüketiciyseniz, CX 200 Street II'nin tam sizlik olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Hybrid Pro HD

Fiyat: 179,90 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ön plana çıkan başka bir kulaklık modeli olan Hybrid Pro HD, sağlam yapısı ve kaliteli ses deneyimiyle tercih edebileceğiniz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sennheiser CX 275s

Fiyat: 234,27 TL

Sennheiser'ın yüksek kaliteli modellerinden bir tanesi olan CX 275s, yüksek fiyatını sonuna dek hak ediyor.

Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Beats APL Urbeats Control Talk

Fiyat: 239 TL

Beats kalitesi için aslında fazla bir şey demeye gerek yok. Gerek tasarımı gerek ses kalitesiyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran şirket, tüm kulaklık modelleriyle sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi.

Eğer hemen bir Beats kulaklık sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi ANC & Type C Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 279 TL

Xiaomi'nin USB Type-C destekli kablolu kulaklık modeli, sahip olduğu gürültü engelleme özelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Sennheiser CX 300S Kulak içi Kulaklık

Fiyat: 329,67 TL

Bir kablolu kulaklıktan beklediğiniz her şeyi sunabilen CX 300S, sahip olduğu pasif gürültü engelleme özelliğiyle sizi bu dünyadan koparacak türden.

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