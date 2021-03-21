Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Endüstri Mühedisliği Günleri, güncel temasıyla yarın başlıyor. Beş gün sürecek etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar, deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılara aktaracak.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Endüstri Mühendisliği Günleri düzenleyecek. Bu yıl 20.'si düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, farklı sektörlerden gelen konukların tecrübelerini ve bilgilerini deneyimleme fırsatı bulacak. Her yıl farklı bir tema ve konunun ele alındığı etkinliğin bu yılki teması "Zamana Karşı" olarak belirlendi.

Etkinliğin teması, özellikle günümüz şartlarına yönelik belirlendi. Bu temayla "değişen dünya şartlarına sektörlerin ve firmaların nasıl uyum sağladıkları, zaman yönetimi kavramının karar alma süreçlerini nasıl etkilediği" konuları ele alınacak. Türkiye'nin her ilinden yaklaşık 1.000 katılımcıya hitap eden Endüstri Mühendisliği Günleri, YouTube ve Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Sertifika kazanma ve çekilişlere katılma şansı olacak:

Endüstri Mühendisliği Günleri, 22 Mart Pazartesi, yani yarın başlayacak ve 26 Mart Cuma gününe kadar sürecek. Etkinlik kapsamında her gün farklı oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlarda ülkemizdeki büyük şirketlerde önemli roller oynayan kişiler katılımcılara hitap edecek.

Etkinlik süresince 5 gün içinde en az 11 oturuma katılan katılımcılara sertifika verilecek. Bunun yanı sıra Sakarya Endüstri Mühendisliği Kulübü, etkinlik boyunca çekilişler gerçekleştirecek ve birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı yakalamanızı sağlayacak. Etkinliğe kayıt olmak, etkinlikte yer alacak konuşmacıları ve etkinlik takvimini öğrenmek için bu bağlantıya tıklayarak etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz.